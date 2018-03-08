|Цитата:
ТАНОМИ:
цитатами авторитетных людей- политиков, учёных (
Господи..
Вот только не нужно игры слов и не нужно до такой степени принижать свое мнение..
Многое то, из того что я говорю, повторяют потом и великие политики и великие экономисты и даже великие ученые..
Но они не приводят мои цитаты, принижая свою роль и значимость так, как будто это они сами выдумали это..
Почему вы мне говорите что я должен как попугай повторять их слова вплоть до запятой?
Нет, спеть песню типа Ветром в голову надуло или Перемен, куда ни шло..
Но повторять чужие мысли и каждодневно целеустремленно копировать их, ну это верх того, о ком сказал товарищ Лавров..