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§ NG.kz
Подлинный вкус рижского хлеба
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31752
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.03.18 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Древняя - девятый век разменяла - Рига в конце февраля испытывала гостей аномальными холодами. Из Казахстана я улетала ночью при минус 13, а утро в латышской столице обрадовало ядреными минус 23. Градус, приправленный влажностью Даугавы, казалось, душу вымораживал. Но как только на улице Элизабетес, неподалеку от своего отеля, в сером свете я разглядела огромные лица, глядящие вниз с 15-метровой высоты, поняла: в Риге для меня любая погода будет прекрасной.
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Kairat stayer
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 08.03.18 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Всемирным банком тоже весь мир считается (ВВП (ППС) на душу населения): Литва на 49


Прошу прошения, Латвия на 47, Литва - 39, Эстония - 40.

Директор Пляжа
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 08.03.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Около ста человек пришли 8 марта(сегодня) к стенам Сейма Латвии на митинг за права женщин.
У нас же в этот день празднуют просто и получают подарки.
Значит у нас женщины живут лучше?

* 112
Re: Подлинный вкус рижского хлеба
112


(Пользователи)
Сообщений: 9879
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.03.18 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
ты, почему

Цитата:
Директор Пляжа:
Он же

Начинается, а он, а ты..
Зубы то не заговаривай..
Профайл

Директор Пляжа
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 08.03.18 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Хорошо ты про зубы сказал.
Как раз о своем поведении на форуме.
У нас разговор за Прибалтику, мне как то нет дел до России.
Ну и насчет з\п, мне намного лучше известно, чем тебе и статистике.
Даже Елбасы и то за это уже высказывался, что цифры рисуют одни, а реальность другая.
Или ты усомнишься в словах Лидера Нации.

ТАНОМИ
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 08.03.18 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Но ни один русский не желает выезжать за пределы Латвии.


У кого были корни, как и у наших русских, уже выехали. Остальные будут выезжать только в том случае, когда их жизням будет угроза

Директор Пляжа
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 08.03.18 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто на форуме гайдаевскую троицу читал, тот в цирке уже смеяться вряд ли будет.
За сим откланиваюсь, а вы смешите и дальше публику. 8-)

ТАНОМИ
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 08.03.18 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну так что там с загниванием-то тех кто в два раза богаче россиян живет?



"Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь". Жизнь стран измеряется сотнями лет... Сейчас Прибалтика под крылом ЕС. А вот когда закончат её дотировать, когда окончательно загнутся её порты (ибо основной объём грузов шёл из РФ), когда уже сейчас ЕС разрешает вылавливать кильки в количестве, необходимом только для внутреннего потребления - вот тогда и увидим, насколько они жизнеспособны и насколько расцветут

ТАНОМИ
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 08.03.18 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
бросаясь перекопированными статейками про ВМФ?



112-й, уже не в первый раз Вы бросаете обвинения форумчанам в том, что они используют материалы из интернета или ещё откуда-то... Это странно! Потому что только человек с манией величия может думать, что его мнение - истина в последней инстанции. А форумчане не маньяки (в большинстве своём), а любознательные думающие люди, подкрепляющие свои доводы фактами, цитатами авторитетных людей- политиков, учёных ( а не таких "эрудированных", как Вы), данными международных организаций и прочее. Но, к Вам, похоже, это не относится. Можете цитировать себя, оставаясь в полной уверенности, что это "убойные" доводы. А скорее всего, Вам просто лень поизучать вопрос, полазить по сайтам, поискать аргументы. Типичный "двоечник" Вы!

* 112
Re: Подлинный вкус рижского хлеба
112


(Пользователи)
Сообщений: 9879
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.03.18 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
цитатами авторитетных людей- политиков, учёных (

Господи..
Вот только не нужно игры слов и не нужно до такой степени принижать свое мнение..
Многое то, из того что я говорю, повторяют потом и великие политики и великие экономисты и даже великие ученые..
Но они не приводят мои цитаты, принижая свою роль и значимость так, как будто это они сами выдумали это..
Почему вы мне говорите что я должен как попугай повторять их слова вплоть до запятой?
Нет, спеть песню типа Ветром в голову надуло или Перемен, куда ни шло..
Но повторять чужие мысли и каждодневно целеустремленно копировать их, ну это верх того, о ком сказал товарищ Лавров..
Профайл

* 112
Re: Подлинный вкус рижского хлеба
112


(Пользователи)
Сообщений: 9879
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.03.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ведь я прошу немногого, а немного своего кусочка правды - докажЫте что там не плывут фекалии, что там хуже дороги, что там креновое обучение и их никуда с ним не принимают, (как они вообще в Европах работают), что они мрут как у нас в среднем в 56 от инсультов и инфарктов, что у них зарплаты по 150 евро, что у них там в Ригах грязнее чем у нас на центральных улицах, об окраинах уже промолчу..
Только и всего..
Какая чужая копирка чужих мнений политиков, ученых , экологов, какая копирка мне на это ответит?
Да, и при чем там ВМФ?
Я спрашиваю, почему наш город лучше, чище, прекрасней, дороги, школы, больницы, брусчатки и даже сантехники?
Профайл

Гость
Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 08.03.18 - 22:52
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