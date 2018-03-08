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§ NG.kz
С праздником вас, дорогие женщины!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31752
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.03.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 8 мартом. Пусть праздник будет потрясающим! Букетов вам и комплиментов, И удивительных моментов! Ну и подарков замечательных!
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* 112
Re: С праздником вас, дорогие женщины!
112


(Пользователи)
Сообщений: 9879
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.03.18 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати сегодня у нас в доме тюльпаны по 500, розы 1500..
Профайл

рудничанин
Re: С праздником вас, дорогие женщины!




Отправлено: 08.03.18 - 20:35
Комментарий удален модератором.

Директор Пляжа
Re: С праздником вас, дорогие женщины!




Отправлено: 08.03.18 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Кстати сегодня у нас в доме тюльпаны по 500, розы 1500..

Это ты на правах рекламы?
С хаты торгуешь?

Хохол
Re: С праздником вас, дорогие женщины!




Отправлено: 08.03.18 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Это ты на правах рекламы?
С хаты торгуешь?

Не бери в голову на каких правах . Тебя это вообще не касается .

kostyk777
Re: С праздником вас, дорогие женщины!




Отправлено: 08.03.18 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
6-го Троицк тюльпаны-25р, розы-70р. На границе видел бусик - под завязку цветами. Санкции - блин.

пупсик
Re: С праздником вас, дорогие женщины!




Отправлено: 08.03.18 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Не бери в голову на каких правах

А что уже и опыт есть, куда и что брать? :lol:
Нутогда я ещё может и подумаю :oops:
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