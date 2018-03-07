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≡ Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно будет на одном избирательном участке 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно будет на одном избирательном участке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31752
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.03.18 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
18 марта граждане Российской Федерации, находящиеся на территории Костанайской области, смогут отдать свой голос за одного из кандидатов в президенты РФ, не выезжая из Казахстана. Организацией голосования будет заниматься Посольство России в Казахстане
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§ КГСПС
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 441
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 08.03.18 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Нет, надо присесть и сказать КУ! :lol:
Профайл

сабаковод
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 08.03.18 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Голосовать тут будут мой родители! Они граждане России! Я гражданка Казахстана!


буйная. что то здесь не так.

безумец
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 08.03.18 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в Навального Запад вложил кучу денег,а его просто не допустили к выборам,посмотрите выступления * дикого десантника*,США требует сменяемость власти,и им неважно кто победит,для них главное - свободный выбор при голосовании,,весь предвыборный театр - полный абсурд ,все останется по старому,уже появились репрессии оппозиции,,а россиян ждут военные издержки и новые санкции

Булкагов Михаил
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 08.03.18 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сабаковод:
буйная. что то здесь не так.


потомки Полигра́фа Полигра́фовича Ша́рикова?
один Шарик здесь уже есть , значит Она- вторая. сестра.

Директор Пляжа
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 08.03.18 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Сегодня слыхал что россиянам чтобы проголосовать запутина достаточно кивнуть перед телевизором.

А то что кур доят не слыхал?
Краски для струйных принтеров перенюхал что ли? :lol:

ваще
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 08.03.18 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
безумец:
в Навального Запад вложил кучу денег,а его просто не допустили к выборам,посмотрите выступления * дикого десантника*,США требует сменяемость власти,и им неважно кто победит,для них главное - свободный выбор при голосовании,,весь предвыборный театр - полный абсурд ,все останется по старому,уже появились репрессии оппозиции,,а россиян ждут военные издержки и новые санкции


ник правильный. подтверждаю идентичность.

* 112
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9879
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.03.18 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
безумец:
Навального Запад вложил кучу денег,

Ога..
На них Навальный купил дачи, земли и что то там еще и выдал это за Медведевские..
Чуть что Запад, Запад..
Вы привыкли что ли что Ленин на Западе бабло взял, потом Сталин с Германией о делешке за деньги Европы договорился?
Не все такие..
Профайл

Народный контроль
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 08.03.18 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ватсон:
Сдаётся мне, что все желающие проголосовать за Собчак не в своём уме

Надо понимать что Собчак и Жириновский это загранотряд Путина согласованный с Кремлём. Пока исходит опасность от льже коммуниста , план разработанный Кремлём, американцы не будут дополнять санкции и репрессии против России.

Хохол
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 08.03.18 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пупсик:
Хохлик, ты читать умеешь? Стесняюсь спросить, что за тирада и по какому поводу это было?

Ну вот и уже и пупсики в политику полезли . Тебе это надо , стеснительный ты мой . Без тебя мужики разберутся . Цитата:
Директор Пляжа:
За всю Россию и россиян так прямо таки и сказал.

Ну да , ты так прямо за всех и сказал что Грудинин не настоящий коммунист и КПРФ пародия . А что ты имел в виду другое , когда это говорил ? Ты вообще от меня чё хочешь ? Что б я опроверг твои слова ? Или сказал что опрос Комсомолки это провокация ?

Директор Пляжа
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 08.03.18 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

От тебя мне вообще ничего не надо. :lol:
А вот за Дарта Вейдера кандидата я бы хотел услышать.
До российских лже коммунистов типо Грудина с Зюгановым, мне как то в отличии от тебя параллельно, потому что я оперирую фактами, а не опросами 5000 человек КП. Плохо работаете с такими вбросами.

пупсик
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 08.03.18 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Тебе это надо , стеснительный ты мой

О у меня уже поклонник появился! :lol: Даже не знаю как с тобой потом Цитата:
Хохол:
мужики разберутся
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