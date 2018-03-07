Цитата: пупсик:

Хохлик, ты читать умеешь? Стесняюсь спросить, что за тирада и по какому поводу это было?

Ну вот и уже и пупсики в политику полезли . Тебе это надо , стеснительный ты мой . Без тебя мужики разберутся . Цитата: Директор Пляжа:

За всю Россию и россиян так прямо таки и сказал.

Ну да , ты так прямо за всех и сказал что Грудинин не настоящий коммунист и КПРФ пародия . А что ты имел в виду другое , когда это говорил ? Ты вообще от меня чё хочешь ? Что б я опроверг твои слова ? Или сказал что опрос Комсомолки это провокация ?