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|Отправлено: 08.03.18 - 00:20
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|интересное кино,в 9 мкрн знакомые живут на 2 этаже ,жара под 30 градусов,,счетчиков на тепло дом не имеет,платят намного меньше меня,,хотя в моем доме этот общий домовой счетчик имеется,,и при этом в квартире на последнем этаже с пластиковыми окнами 16-18 градусов,,,сейчас, когда на улице нет 25 градусов в квартирах тепло на минимуме автоматом выставлено/ вопрос кем/ и в общем то холодно,,когда мороз 25 и выше за окном, то в квартирах реально 25 градусов тепла,,я понимаю - надо экономить,но на мне не надо испытывать новые технологии,,я же не подопытный кролик,,раньше намного лучше было и тепло ,а сейчас чувствую ,что меня держат за дурака,,то окна не те,то мало плачу,,почему договора не соблюдаются,,куда смотрят надзорные органы,,почему никогда никому не дозвонишься,,и даже в аварийные номера ПКСК,,когда городской акимат должен устраивать периодические проверки,независимо от оказываемых услуг,,ведь там штат не одна единица ,что на весь город не хватает,,или они проверяют только там,где есть что взять,,,в Караганде пятиэтажка рухнула и все живые,,а у нас почему не проверяют,,,
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