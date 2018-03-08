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§ NG.kz
Подлинный вкус рижского хлеба
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31738
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.03.18 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Древняя - девятый век разменяла - Рига в конце февраля испытывала гостей аномальными холодами. Из Казахстана я улетала ночью при минус 13, а утро в латышской столице обрадовало ядреными минус 23. Градус, приправленный влажностью Даугавы, казалось, душу вымораживал. Но как только на улице Элизабетес, неподалеку от своего отеля, в сером свете я разглядела огромные лица, глядящие вниз с 15-метровой высоты, поняла: в Риге для меня любая погода будет прекрасной.
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Карамерген
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 08.03.18 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прекрасный город! А страна обнищала. Население сокращается.

§ 112
Re: Подлинный вкус рижского хлеба
112


(Пользователи)
Сообщений: 9833
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.03.18 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что там такое с журналистами НГ, устали отдыхать на просторах таможенного Союза?
Сейчас придет братва во главе с дыректуром и скажет как там все плохо, холодно, голодно и что там дэвочек едят на завтрак, а малшиков на обед..
А по мне так прекрасно..
Прекрасный город, прекрасная страна и прекрасные люди..
Девчонка там знакомая живет, которую в школе тайно любил..
Сейчас уже бабушка наверно..
Профайл

Бывалый
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 08.03.18 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все от кого отцепилась Россия 27 лет назад выглядят и живут отлично.
Редакция, а слабо запилить для сравнения серию репортажей по древним городом России для сравнения?
Только по ночам там не шастайте, а то домой можете и не вернуться ))))

Гость
Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 08.03.18 - 10:26
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