112 Re: Подлинный вкус рижского хлеба #2





(Пользователи) Сообщений: 9833

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 00:30 Что там такое с журналистами НГ, устали отдыхать на просторах таможенного Союза?

Сейчас придет братва во главе с дыректуром и скажет как там все плохо, холодно, голодно и что там дэвочек едят на завтрак, а малшиков на обед..

А по мне так прекрасно..

Прекрасный город, прекрасная страна и прекрасные люди..

Девчонка там знакомая живет, которую в школе тайно любил..

Сейчас уже бабушка наверно..