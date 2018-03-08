Цитата: Мы больше знаем, как их разворовывают. Поэтому и нет желания отчислять налоги.

Ах как хорошо и точно сказал.

А спасибо за создание такого положения надо сказать "независимым" СМИ.

Они ж "гражданское общество" строят тут...

Выстроили...

Общество не желающих платить налоги...

Поставили общество на путь разрушения...

Молодцы.

Но до них это до сих пор не дошло...