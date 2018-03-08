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§ NG.kz
Работающие и живущие «в тени»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31738
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.03.18 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вице-премьер РК Ерболат Досаев недавно сообщил, что минфин и министерство труда и соцзащиты населения готовят законопроект, который призван установить госконтроль деятельности самостоятельно занятых работников. Их поставят на учет в налоговых органах.
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§ 112
Re: Работающие и живущие «в тени»
112


(Пользователи)
Сообщений: 9833
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.03.18 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, если супруга не работает, по принципиальным причинам, потому что только муж обязан приносить денег в дом, она должна налог платить?
Ведь у мужа берет деньги и покупает например себе хлеб, одешку, ходит на дни рожденья, то есть тратит деньги, с них должна платить налог?
Профайл

Бывалый
Re: Работающие и живущие «в тени»




Отправлено: 08.03.18 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы больше знаем, как их разворовывают. Поэтому и нет желания отчислять налоги.

Ах как хорошо и точно сказал.
А спасибо за создание такого положения надо сказать "независимым" СМИ.
Они ж "гражданское общество" строят тут...
Выстроили...
Общество не желающих платить налоги...
Поставили общество на путь разрушения...
Молодцы.
Но до них это до сих пор не дошло...
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