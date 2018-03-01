Цитата: ваще:

-что для тебя в настоящее время украинский народ?

порошенко

Порошенко легитимный представитель всего украинского народа, как и наш Назарбаев, как и Путин у российского и это не обсуждается!

И как понять "в настоящее время"?

Со времени моего детства, когда я знал и украинца и чеченца, они как то там поменялись или стали монстрами?

Что такое "в настоящее время"?

Мне и нашему народу украинский народ в душу не плевал и я не собираюсь исходя из грязной политической игры, а ровно бизнеса транснациональных кампаний и олигархических группировок, опплевывать украинский братский народ..

Для меня нет такого, что я бы когда то в прошлом дружил с хохлами, а теперь мне вдруг политиканы олигархи сказали, "в настоящее время они плохие" и не дружи с ними, я тех, кто это сказал попросту пошлю..

Как послал и не стал смотреть ни Первый, ни Вести, ни Рентв..

Потому что эти каналы мне указывают, про кого думать плохо, как будто я какая то подопытная обезьяна..

Не уподобляйся им и не говори, какой народ мне нужно ненавидеть..