Цитата: ваще:

здесь не смех- здесь выборы президента России.

тебе рассказать что такое Россия?

Давай я тебе сам расскажу про Россию , и о выборах в ней . Лжекоммунист Павел Николаевич Грудинин , от партии пародистов и клоунов КПРФ по предварительному опросу радио Комсомольская правда , обогнал с запасом Путина . И я не придумываю это , потому что про лжекоммунистов и пародистов мне рассказал житель РФ , сам Директор пляжа Цитата: Директор Пляжа:

Там от него коммунистического, только то, что выдвигается от КПРФ. И больше ничего, даже близко. Да и вся эта зюгановская илита, с настоящими коммунистами и не стояла близко. Пародия и только.

И после этого весь мир должен воспринимать Россию и россиян адекватными и прислушиваться к их мнению ? Зная что их обманывают они всё равно голосуют и верят Зюгановым и Грудининым , мечтая что их страна прям завтра превратится в один большой " совхоз имени Ленина" и опять всё вокруг станет бесплатным и халявным ? Радует то что после распада СССР , россияне занимаются этим бредом в полном одиночестве .