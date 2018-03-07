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§ NG.kz
Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно будет на одном избирательном участке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31738
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.03.18 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
18 марта граждане Российской Федерации, находящиеся на территории Костанайской области, смогут отдать свой голос за одного из кандидатов в президенты РФ, не выезжая из Казахстана. Организацией голосования будет заниматься Посольство России в Казахстане
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ваще
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 07.03.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И вообще, вон по Ютьюбу показывают, вроде достаточно только кивнуть, в любую сторону перед экраном Первого канала или Вести, и твой голос за кандидата Путина будет учтен..


скажи честно, когда медкомиссию проходил? психиатора, нарколога?
ну вот тема- выборы президента России россиянами.
что ты так возбужден.
Россияне будут выбирать себе президента, ты то тут при чем?
ну выбирали бы президента Казахстана, я бы понимал.
или как говорится пальчик покажи- и ты начнешь смеяться.
здесь не смех- здесь выборы президента России.
тебе рассказать что такое Россия?
душу за деньги не продавай .

пупсик
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 07.03.18 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
скажи честно, когда медкомиссию проходил? психиатора, нарколога?

да его недавно выпустили, вот и метёт, как вертолёт, пургу всякую. ;-)
Весь словарный запас, : "Хех, Жызни не видал, ютуб да борщ для беременных"
просто местами меняет. Обсуждению не подлежит 8-)

§ 112
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9833
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.03.18 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
вот тема- выборы президента России россиянами.

Хм..
А то что я россиянин практически и мои земли и весь мой род по отцу из Богдановичей не смущает?
А то что моя мать россиянка нет?
Ты это журналистам скажи и тем кто кивать будет..
Профайл

§ 112
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9833
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.03.18 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Это твоя

Начинается..
Твая..
Мая..
Ты сказал конкретно про коммунистическую партию из настоящих коммунистов, что они не коммунисты..
Просто обоснуй свое мнение..
Не нужно тут на личности твая мая переходить как в первом классе..
Профайл

Хохол
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 07.03.18 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
здесь не смех- здесь выборы президента России.
тебе рассказать что такое Россия?

Давай я тебе сам расскажу про Россию , и о выборах в ней . Лжекоммунист Павел Николаевич Грудинин , от партии пародистов и клоунов КПРФ по предварительному опросу радио Комсомольская правда , обогнал с запасом Путина . И я не придумываю это , потому что про лжекоммунистов и пародистов мне рассказал житель РФ , сам Директор пляжа Цитата:
Директор Пляжа:
Там от него коммунистического, только то, что выдвигается от КПРФ. И больше ничего, даже близко. Да и вся эта зюгановская илита, с настоящими коммунистами и не стояла близко. Пародия и только.

И после этого весь мир должен воспринимать Россию и россиян адекватными и прислушиваться к их мнению ? Зная что их обманывают они всё равно голосуют и верят Зюгановым и Грудининым , мечтая что их страна прям завтра превратится в один большой " совхоз имени Ленина" и опять всё вокруг станет бесплатным и халявным ? Радует то что после распада СССР , россияне занимаются этим бредом в полном одиночестве .

пупсик
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 07.03.18 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Это твоя прерогатива.

Цитата:
112:
Начинается..Твая..Мая..

Что уже от своих слов отказываешься? :-x
Причём тут личности?Цитата:
112:
А то что я россиянин практически и мои земли и весь мой род по отцу из Богдановичей не смущает?

Ну да, ещё кто ты? 8-)

§ Медный
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1873
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 08.03.18 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Так они сами так и говорят , что у них не выборы , а очередное голосование . Пока Путин жив , выбора ни какого не будет . С сильными конкурентами он ещё до выборов расправляется , слабые ему нужны для иллюзии что в стране выборы

это хорошо или плохо?
Профайл

пупсик
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 08.03.18 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
И после этого весь мир должен воспринимать Россию и россиян адекватными и прислушиваться к их мнению ? Зная что их обманывают они всё равно голосуют и верят Зюгановым и Грудининым , мечтая что их страна прям завтра превратится в один большой " совхоз имени Ленина" и опять всё вокруг станет бесплатным и халявным ? Радует то что после распада СССР , россияне занимаются этим бредом в полном одиночестве .

Хохлик, ты читать умеешь? Стесняюсь спросить, что за тирада и по какому поводу это было? ;-)
Или у "бывалого" научился додумывать, интерпретировать по своему и придумывать, что б потом так сказать, "ВО АРГУМЕНТ"
Фантастику, экслибристику пиши лучше :lol:
Хотя последнее ты и так умеешь ;-)

Хохол
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 08.03.18 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
это хорошо или плохо?

А ты с какой целью интересуешься ?

речет
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 08.03.18 - 01:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Она единственная из кандидатов в президенты России, кто осудила захват Крыма!

Осуждения как такового я не слышал, а из последних новостей, Собчак записали в базу данных печально известного "Миротворца".

Goga
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 08.03.18 - 05:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КИЕВ, 7 марта. /ТАСС/. Украинский сайт «Миротворец» добавил в свою базу данных кандидата в президенты Российской Федерации Ксению Собчак за «незаконное пересечение государственной границы Украины».
Не помогли даже слова за Крым.
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