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§ NG.kz
Львов: архитектурный, пряничный, смачный
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31738
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.18 - 06:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во Львове возникает безумное детское желание стать... Гулливером, которому под силу поднять и повертеть в руках прямоугольную старинную ратушу или огромный зеленый купол Доминиканского собора. Но больше всего хочется разобрать на детали созданные 100 с лишним лет назад львовские трамвайчики вместе с рельсами, чтобы понять, в чем секрет их прелести.
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ваще
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 07.03.18 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Для украинского народа


бплабол. мягко. ну как обычно. про манты.
задай себе вопрос -что для тебя в настоящее время украинский народ?
порошенко?банковая? те кто учавствовал в перевороте? на деньги чьи не буду уж тебе душу теребить.
я в ауте. полстртаны в огне,уже не вернутся,
часть легитимно отделилась,
венгры, поляки требуют свое.ты о чем, хлопчик?

ваще
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 07.03.18 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хех..
Чингисхана откопаешь?


да,и просьба по теме. Трамп и Чингисхан тут не причем.
тема про город Львов.
не был. да, исторический город.
но смотря на фото как кажется, или показалось, за историческими памятниками
никто не следит. мое личное мнение. реставраций точно нет.
нет лесов, нет обтянутых материй зданий, где идет реставрация.
а это говорит о многом.
не до сук наверное., так вроде говорят в народе.
таиланды новогодние рулят.

§ 112
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный
112


(Пользователи)
Сообщений: 9833
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.03.18 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
да,и просьба по теме.

Цитата:
Юрист:
по правилам , если они действуют,
выступления не по теме ветки дол

Хех..
Вот ты мылишь моск модераторам..
Говоря о "говорить по теме", ты пользуясь этим, говоришь не по теме, а исходя из каких то личных качеств оппонента начинаешь жевать..
Если по теме, то говори впредь только как в данном случае про красоты Львова..
Если говоришь про его неубранность или гряз, покажи свои фото..
Только и всего то..
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§ 112
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный
112


(Пользователи)
Сообщений: 9833
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.03.18 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
-что для тебя в настоящее время украинский народ?
порошенко

Порошенко легитимный представитель всего украинского народа, как и наш Назарбаев, как и Путин у российского и это не обсуждается!
И как понять "в настоящее время"?
Со времени моего детства, когда я знал и украинца и чеченца, они как то там поменялись или стали монстрами?
Что такое "в настоящее время"?
Мне и нашему народу украинский народ в душу не плевал и я не собираюсь исходя из грязной политической игры, а ровно бизнеса транснациональных кампаний и олигархических группировок, опплевывать украинский братский народ..
Для меня нет такого, что я бы когда то в прошлом дружил с хохлами, а теперь мне вдруг политиканы олигархи сказали, "в настоящее время они плохие" и не дружи с ними, я тех, кто это сказал попросту пошлю..
Как послал и не стал смотреть ни Первый, ни Вести, ни Рентв..
Потому что эти каналы мне указывают, про кого думать плохо, как будто я какая то подопытная обезьяна..
Не уподобляйся им и не говори, какой народ мне нужно ненавидеть..
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для псевдопатриотов
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 07.03.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
вообще смешно ,есть государство или его нет

Украина странная вещь, вот тут вроде есть, но а тут вроде нет. Границ они не имеют, там по каким то нормам международным. :lol:
Цитата:
112:
Порошенко легитимный представитель всего украинского народа, как и наш Назарбаев, как и Путин у российского и это не обсуждается!

Ну да, кто про что, а "мячик" в кучу всё в одну. Можно просто проигнорировать ;-)
Но завёлся опять не на шутку :lol:

§ 112
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный
112


(Пользователи)
Сообщений: 9833
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.03.18 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
для псевдопатриотов:
Можно просто проигнорировать

Но ты же в очередной раз почему то не проигнорировал?
Почему?
Как то засвербило что ли, что так прекрасен Львов и туда люди со всего мира масмово едут отдыхать, не смотря на то, что им кто то там укажет про плохой народ?
Египтяне хороший народ?
По мне так нет..
Но История их великая, как и раннее их предки, их чудо света не обсуждается, грязно там или жарко, просто оно есть..
И потому ежегодно туда едут десятки, сотни миллионов туристов со всего света..
Они едут обсуждать не народ, они едут восхищаться этим народом, которого кстати тоже добили войны с соседями..
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Goga
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 08.03.18 - 05:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Для украинского народа это действующая легитимная власть

90% украинского населения думают по другому.
Цитата:
112:
Не уважая их выбор, ты не уважаешь и украинский народ

Goga
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 08.03.18 - 05:48
Комментарий удален модератором.

Goga
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 08.03.18 - 06:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
так прекрасен Львов

screenshot.ru/69373ae8b02af62cd4377c3dbb89dafe.png
Львов сегодня.
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