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Куратор темы: Эдуард Суровый
§ Медный
Re: Стихи мои ... и хорошие
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1873
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 08.03.18 - 03:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эдуард Суровый:
Был я молод и удал, все тарифы повидал!
Прохудилось сто рубах на оплатах - долгах!
Не губите наш КТЭК, аль тепла у вас нет!
Мне себя совсем не жаль, за начальство печаль!

не поэт я, увы

Прохудилось сто рубах на оплате и в долгах!

Мне себя совсем не жаль, за начальствующих печаль!

может, так :-)
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§ Медный
Re: Стихи мои ... и хорошие
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1873
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 08.03.18 - 04:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эдуард Суровый:
О любви (Э. Суровый)

Магомевское что-то послышалось с мощной подачей с самого начала
как в припеве
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Страница 4 из 4«1234
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