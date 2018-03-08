Цитата: Эдуард Суровый:

Был я молод и удал, все тарифы повидал!

Прохудилось сто рубах на оплатах - долгах!

Не губите наш КТЭК, аль тепла у вас нет!

Мне себя совсем не жаль, за начальство печаль!

не поэт я, увы



Прохудилось сто рубах на оплате и в долгах!



Мне себя совсем не жаль, за начальствующих печаль!



может, так