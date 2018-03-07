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§ NG.kz
Рыбалка, смартфоны и гардероб. Как Назарбаев шутил про женщин
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31738
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.03.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана перед открытием концерта "Көктем шуағы" в Астане рассказал несколько шуток об отношениях между женщинами и мужчинами, а также вручил многодетным матерям нагрудные знаки "Алтын алқа" и "Күміс алқа".
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§ 112
Re: Рыбалка, смартфоны и гардероб. Как Назарбаев шутил про...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9833
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.03.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Восточная мудрость и западная амбициозность..
Хм..
Нет южной работоспособности и северной хитрости..
Профайл

Народный контроль
Re: Рыбалка, смартфоны и гардероб. Как Назарбаев шутил про...




Отправлено: 07.03.18 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наш президент умница!

Паркет блестит
Re: Рыбалка, смартфоны и гардероб. Как Назарбаев шутил про...




Отправлено: 08.03.18 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень смешно, умница.... апплодирую лежа. По восточному мудр, по южному хитер и по северному работоспособен и крайне амбициозен :lol:

Гость
Re: Рыбалка, смартфоны и гардероб. Как Назарбаев шутил про...




Отправлено: 08.03.18 - 01:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вера в свои силы есть, значит можно поднимать пенсионный возраст, всё логично
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