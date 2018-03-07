NG.kz Рыбалка, смартфоны и гардероб. Как Назарбаев шутил про женщин



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 21:36 Президент Казахстана перед открытием концерта "Көктем шуағы" в Астане рассказал несколько шуток об отношениях между женщинами и мужчинами, а также вручил многодетным матерям нагрудные знаки "Алтын алқа" и "Күміс алқа".

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