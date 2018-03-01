ваще Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный #166







Отправлено: - 21:53 Цитата: 112:

Хех..

Чингисхана откопаешь?



да,и просьба по теме. Трамп и Чингисхан тут не причем.

тема про город Львов.

не был. да, исторический город.

но смотря на фото как кажется, или показалось, за историческими памятниками

никто не следит. мое личное мнение. реставраций точно нет.

нет лесов, нет обтянутых материй зданий, где идет реставрация.

а это говорит о многом.

не до сук наверное., так вроде говорят в народе.

таиланды новогодние рулят.