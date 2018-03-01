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Страница 12 из 12«1...101112
§ NG.kz
Львов: архитектурный, пряничный, смачный
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31733
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.18 - 06:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во Львове возникает безумное детское желание стать... Гулливером, которому под силу поднять и повертеть в руках прямоугольную старинную ратушу или огромный зеленый купол Доминиканского собора. Но больше всего хочется разобрать на детали созданные 100 с лишним лет назад львовские трамвайчики вместе с рельсами, чтобы понять, в чем секрет их прелести.
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Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 07.03.18 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Для украинского народа


бплабол. мягко. ну как обычно. про манты.
задай себе вопрос -что для тебя в настоящее время украинский народ?
порошенко?банковая? те кто учавствовал в перевороте? на деньги чьи не буду уж тебе душу теребить.
я в ауте. полстртаны в огне,уже не вернутся,
часть легитимно отделилась,
венгры, поляки требуют свое.ты о чем, хлопчик?

ваще
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 07.03.18 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хех..
Чингисхана откопаешь?


да,и просьба по теме. Трамп и Чингисхан тут не причем.
тема про город Львов.
не был. да, исторический город.
но смотря на фото как кажется, или показалось, за историческими памятниками
никто не следит. мое личное мнение. реставраций точно нет.
нет лесов, нет обтянутых материй зданий, где идет реставрация.
а это говорит о многом.
не до сук наверное., так вроде говорят в народе.
таиланды новогодние рулят.

§ 112
Львов: архитектурный, пряничный, смачный
112


(Пользователи)
Сообщений: 9827
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.03.18 - 22:23
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§ 112
Львов: архитектурный, пряничный, смачный
112


(Пользователи)
Сообщений: 9827
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.03.18 - 22:31
Комментарий проходит проверку.
Профайл
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Страница 12 из 12«1...101112
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