/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Львов: архитектурный, пряничный, смачный		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 11 из 12«1...9101112»
§ NG.kz
Львов: архитектурный, пряничный, смачный
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31733
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.18 - 06:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во Львове возникает безумное детское желание стать... Гулливером, которому под силу поднять и повертеть в руках прямоугольную старинную ратушу или огромный зеленый купол Доминиканского собора. Но больше всего хочется разобрать на детали созданные 100 с лишним лет назад львовские трамвайчики вместе с рельсами, чтобы понять, в чем секрет их прелести.
Читать статью

§ 112
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный
112


(Пользователи)
Сообщений: 9827
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.03.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Это называется "продовольственная безопасность страны"!

Ога..
Когда все ценное зерно вывозится, назад чипсы и кириешки с кока колой..
Хорошая безопасность гляжу..
Профайл

Бывалый
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 07.03.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Это называется "продовольственная безопасность страны"!

Первое место в мире по _экспорту_ пшеницы?
Они там чо - одну пшеницу жруть? ))))
У нас вот не первое место, но пшеница временами в элеваторы не влазит - мы в опасности?
Иванов-3.
Л - Логика.
Я вас уже считать начинаю...
Будете у меня под номерами.
А то дофига вас таких, не дружащих с логикой.
Всех по именам не упомнишь...

Все просто
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 07.03.18 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А то дофига вас таких, не дружащих с логикой.

Ох ты логичный наш. Ты и логика, понятия не совместимые. У тебя же как в той песне : мои мысли - мои скакуны. Так и скачешь как моск...ь

Бывалый
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 07.03.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Ох ты логичный наш.

Ты хочешь подискутировать об однозначности логического вывода "первое место в мире по экспорту пшеницы = обеспечена продовольственная безопасность страны"?

Хохол
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 07.03.18 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Ох ты логичный наш. Ты и логика, понятия не совместимые. У тебя же как

Мы будем судьбу Львова решать , или отвлекаться на личностные характеристики оппонента ? Я напоминаю , вопрос серьёзный , и прошу не отвлекаться . От нашего с вами тут мнения напрямую зависит , отдавать Львов полякам , или вернуть его под контроль Москвы . Потому что оставлять его украинским , я так понял большинство не хочет .

Все просто
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 07.03.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ты хочешь подискутировать об однозначности логического вывода "первое место в мире по экспорту пшеницы = обеспечена продовольственная безопасность страны"?

Да нет, я о твоей "мании приличия".

Юрист
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 07.03.18 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Первое место в мире по _экспорту_ пшеницы?
Они там чо - одну пшеницу жруть? ))))
У нас вот не первое место, но пшеница временами в элеваторы не влазит - мы в опасности?
Иванов-3.
Л - Логика.
Я вас уже считать начинаю...
Будете у меня под номерами.
А то дофига вас таких, не дружащих с логикой.
Всех по именам не упомнишь...


по правилам , если они действуют,
выступления не по теме ветки должны удаляться.
а нарушитель наказываться.
обращаюсь с официальным запросом.
(ну как вы по поводу стоянки джипа).
ответ прошу опубликовать здесь, в этой ветке.
заранее спасибо за ответ.

Бывалый
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 07.03.18 - 15:51
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 07.03.18 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Мы будем судьбу Львова решать , или отвлекаться на личностные характеристики оппонента ? Я напоминаю , вопрос серьёзный , и прошу не отвлекаться .


решил почитать . вот сразу подумал что город от слова лев..
так и оказалось.
///Согласно одной из наиболее распространённых версий, город Львов был назван князем Данилой Галицким в честь его сына Льва///

далее

/Львов — крупнейший город Западной Украины, который на протяжении многовековой истории был научным, культурным и национальным центром региона. В древнейшие времена — столица Галицко-Волынского государства, впоследствии — административный центр Русского воеводства, автономного Королевства Галиции и Лодомерии.//

значит надо передать его Русскому воеводству.
кто правопремник Русского воеводства?
ну так по логике понятно вроде.

ваще
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 07.03.18 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дальше думаю, а когда же возникла Украина.
пишут так

///После распада Российской империи 20 ноября 1917 года была провозглашена автономная Украинская Народная Республика, а в декабре 1917 года в Харькове — Украинская Народная Республика Советов. 9 (22) января 1918 года УНР провозгласила независимость///

ну и комментировать нечего вроде.
лично я ничего протиив Украины и украинцев не имею.
они у нас тут на каждом углу,казахстанцы как и мы русские, армяне, татары.
но против режима , совершившегего переворот на американские деньги,
-история все поставит на свои места. сомнений нет.

Директор Пляжа
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 07.03.18 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Троица от Гайдая, всё продолжает веселить народ ?))

youtu.be/hDJO-yppt5Y :lol:

Хохол
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 07.03.18 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Юрист:
по правилам , если они действуют,
выступления не по теме ветки должны удаляться.

Если делать всё по правилам , то твоя жизнь на форуме закончиться . Потому что ты здесь постоянно не темы обсуждаешь , а бегаешь за всеми по пятам выкрикивая какие то фразы не по теме , каждый раз меняя ник . Цитата:
Юрист:
обращаюсь с официальным запросом.
(ну как вы по поводу стоянки джипа).

Насколько я знаю , запрос и тем более официальный , ни где от анонимов не принимаются . Не может человек требовать ответа ( как в твоём примере про стоянку джипа) , просто подписавшись Юристом или Юмористом .

§ 112
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный
112


(Пользователи)
Сообщений: 9827
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.03.18 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
но против режима , со

Для украинского народа это действующая легитимная власть, которую он выбрал.
Не уважая их выбор, ты не уважаешь и украинский народ..
Тут все разжевано по полочкам..
Не уважая Путина, ты не уважаешь российский народ.
Не уважая Назарбаева, не уважаешь наш народ..
Профайл

§ 112
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный
112


(Пользователи)
Сообщений: 9827
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.03.18 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
значит надо передать его Русскому воеводству.
кто правопремник Русского воеводства?

Хех..
Чингисхана откопаешь?
Профайл

ваще
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 07.03.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Троица от Гайдая, всё продолжает веселить народ ?))


двое уже в спарринге, ждут третьего.
когда трое-не помню как называется, камасутра вроде.
так вот про Львов.
тут-то сложнее чем с востоком страны.
недаром Мишико после прорыва границы(вообще смешно ,есть государство или его нет),
прибыл во Львов и ужинал с мером Львова Андреем Садовым в солидном ресторане.
тут и додумывать ничего не надо.
Ответить 
Страница 11 из 12«1...9101112»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 144
Пользователей: 2
Всего: 146

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх