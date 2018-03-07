Народный контроль Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно... #60







Отправлено: - 17:53 В случае, если начинаются военные действия (не забываем, что до этого речь шла просто о статусе сил, пребывающем в другом государстве, либо исполняющих задание, участвующих в операции и т.д.), так вот, если вдруг начинаются военные действия, каждая сторона, в 60-дневный срок может пересмотреть любой пункт данного Соглашения, начав консультации с другой стороной (а за 60 дней много воды может утечь).

Допустим, в России произошло восстание. Во всей стране вводится, например, режим Контртеррористической операции. В соответствии со ст.2 НАТО-СОФА от 1951 года, войска США обязаны будут до конца выполнить свою задачу, в нашем случае - подавление вооруженного восстания. При прибытии на территорию России, в соответствии со ст.3, войска США не проходят никакого паспортного контроля, миграционного учета и прочее. В соответствии со ст.11 военные грузы и сами военные досматриваются, грузы, т.е. техника должна использоваться только по назначению - подавление вооруженного восстания. Всё это, в свою очередь, освобождено от любых пошлин и налогов.