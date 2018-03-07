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§ NG.kz
Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно будет на одном избирательном участке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31733
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.03.18 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
18 марта граждане Российской Федерации, находящиеся на территории Костанайской области, смогут отдать свой голос за одного из кандидатов в президенты РФ, не выезжая из Казахстана. Организацией голосования будет заниматься Посольство России в Казахстане
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Народный контроль
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 07.03.18 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В случае, если начинаются военные действия (не забываем, что до этого речь шла просто о статусе сил, пребывающем в другом государстве, либо исполняющих задание, участвующих в операции и т.д.), так вот, если вдруг начинаются военные действия, каждая сторона, в 60-дневный срок может пересмотреть любой пункт данного Соглашения, начав консультации с другой стороной (а за 60 дней много воды может утечь).
Допустим, в России произошло восстание. Во всей стране вводится, например, режим Контртеррористической операции. В соответствии со ст.2 НАТО-СОФА от 1951 года, войска США обязаны будут до конца выполнить свою задачу, в нашем случае - подавление вооруженного восстания. При прибытии на территорию России, в соответствии со ст.3, войска США не проходят никакого паспортного контроля, миграционного учета и прочее. В соответствии со ст.11 военные грузы и сами военные досматриваются, грузы, т.е. техника должна использоваться только по назначению - подавление вооруженного восстания. Всё это, в свою очередь, освобождено от любых пошлин и налогов.

Хохол
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 07.03.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентинец:
На днях слушал радио Комсом.правда проводило опрос за кого бы проголосовали в ближайшее воскресенье в прямом эфире и Грудинин набрал 64%, Путин 43%.

Умом Россию не понять . Если в страшном сне представить что там выберут Грудинина , опять коммуняки встанут у руля на ключевые позиции , ломая всё вокруг до основания и как обычно не дав ума ни чему , поматросят страну и бросят . Сколько приходов коммунистов к власти ещё нужно , что б навсегда отбить веру в светлое будущее тех , кто в наше время голосуют за коммунистов .

Народный контроль
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 07.03.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В соответствии со ст.6 войска США могут применять оружие в соответствии с приказами, которые им отданы их командованием. Статья 8 позволяет войскам США уничтожать любую военную собственность для достижения поставленных задач, то есть если восставшие захватили, либо какие-нибудь военные части перешли на сторону восставших и они имеют боевую технику, то США могут уничтожать эти войска без последствий, сюда же, видимо, относятся и военные аэродромы, склады, порты и всё, всё ,всё. Тем не менее, и другую собственность они могут уничтожать, только потом приедут арбитры, оценят ее и США придется выплачивать компенсацию.

Директор Пляжа
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 07.03.18 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Лопата(копать ахинею) и дудка клоуна смотрю тебе досталась :lol:

§ Victor Yang
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10398
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.03.18 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
проанализирован договор

У тебя свои мысли есть? Или копипастить только умеешь?
Профайл

§ КГСПС
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 437
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 07.03.18 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Или копипастить только умеешь?

Я бы сказал пакостить.
Профайл

капе капецкий задолбал о
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 07.03.18 - 20:10
Комментарий удален модератором.

...
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 07.03.18 - 20:11
Комментарий удален модератором.

Антиквар
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 07.03.18 - 20:17
Комментарий удален модератором.

Директор Пляжа
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 07.03.18 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Если в страшном сне представить что там выберут Грудинина

Там от него коммунистического, только то, что выдвигается от КПРФ. И больше ничего, даже близко. Да и вся эта зюгановская илита, с настоящими коммунистами и не стояла близко. Пародия и только. Сталина на них нет. :lol:

неравнодушная
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 07.03.18 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Лопата(копать ахинею) и дудка клоуна смотрю тебе досталась

ага, по наследству от Янга перешла.........

§ 112
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9827
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.03.18 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Да и вся эта зюгановская илита, с настоящими коммунистами и не стояла близко. Пародия и только. Сталина на них нет.

Гнать о не надо..
Они коммунисты, с какого перепуга они уже не коммунисты?
Просто за ними стоят некоторые олигархи и воры в законе, которые собирают поделенные инвестици между партиями..
Все как всегда, вот только денег мало, для настоящего коммунизма..
Профайл

неравнодушная
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 07.03.18 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
От гражданина Казахстана такую фразу очень смешно слышать.

да верно что. :-P :-P :-P :-P

§ 112
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9827
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.03.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вообще, вон по Ютьюбу показывают, вроде достаточно только кивнуть, в любую сторону перед экраном Первого канала или Вести, и твой голос за кандидата Путина будет учтен..
Профайл

Гость
Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно будет на одном избирательном участке




Отправлено: 07.03.18 - 21:39
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