Цитата: Бывалый:

Первое место в мире по _экспорту_ пшеницы?

Они там чо - одну пшеницу жруть? ))))

У нас вот не первое место, но пшеница временами в элеваторы не влазит - мы в опасности?

Иванов-3.

Л - Логика.

Я вас уже считать начинаю...

Будете у меня под номерами.

А то дофига вас таких, не дружащих с логикой.

Всех по именам не упомнишь...



по правилам , если они действуют,

выступления не по теме ветки должны удаляться.

а нарушитель наказываться.

обращаюсь с официальным запросом.

(ну как вы по поводу стоянки джипа).

ответ прошу опубликовать здесь, в этой ветке.

заранее спасибо за ответ.