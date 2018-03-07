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§ NG.kz
Повышение тарифа на проезд в автобусах обсудит общественный совет Костаная
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31725
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.03.18 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заявка от костанайских перевозчиков поступила в акимат Костаная еще в ноябре 2017 года. Просьбу о повышении тарифа до 100 тенге они мотивировали тем, что терпят убытки в связи с повышением цен на ГСМ и запчасти.
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ордынец
Re: Повышение тарифа на проезд в автобусах обсудит общественный...




Отправлено: 07.03.18 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
странно все это. в Актобе 55 тенге, установили общий тариф перевозчики..
https: // t.co/B9sVwCCtal

ордынец
Re: Повышение тарифа на проезд в автобусах обсудит общественный...




Отправлено: 07.03.18 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот, продолжение.
Снижение цен на бензин и дизтопливо позволило снизить стоимость проезда в общественном транспорте, передает "31Канал". Раньше проезд стоил 60 тенге, теперь на 5 тенге дешевле. Акимат города тарифы утвердил.

Руслан Жилкаманов, пресс-секретарь автопарка:

- Льготы остаются на прежнем уровне: в автобусах бесплатный проезд для пенсионеров, для инвалидов 1 и 2 группы, участникам ВОВ
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