NG.kz Повышение тарифа на проезд в автобусах обсудит общественный совет Костаная



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:26 Заявка от костанайских перевозчиков поступила в акимат Костаная еще в ноябре 2017 года. Просьбу о повышении тарифа до 100 тенге они мотивировали тем, что терпят убытки в связи с повышением цен на ГСМ и запчасти.

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