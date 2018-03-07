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§ NG.kz
Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно будет на одном избирательном участке
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31725
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.03.18 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
18 марта граждане Российской Федерации, находящиеся на территории Костанайской области, смогут отдать свой голос за одного из кандидатов в президенты РФ, не выезжая из Казахстана. Организацией голосования будет заниматься Посольство России в Казахстане
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§ юля елиссева
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1053
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 07.03.18 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Была бы я россиянкой, то непременно бы за Ксюшу Собчак проголосовала!
Она единственная из кандидатов в президенты России, кто осудила захват Крыма!
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§ юля елиссева
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1053
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 07.03.18 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, за кого будет голосовать Салкенова?
Профайл

Ваще
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 07.03.18 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да зачем лишние бюджетные деньги еще на это тратить!!!Надо пусть едут сами и голосуют

1952/доктор СИЗО
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 07.03.18 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пятая колонна

ваще
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 07.03.18 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///18 марта граждане Российской Федерации, находящиеся в этот день на территории Костанайской области, смогут отдать свой голос за одного из кандидатов в президенты РФ, не выезжая из Казахстана.///

да у нас и местных россиян с видом на жительство в кз немерено.

Виктор
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 07.03.18 - 10:16
Комментарий удален модератором.

ордынец
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 07.03.18 - 10:16
Комментарий удален модератором.

ордынец
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 07.03.18 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:

мимо.
пятая у нас хохол,бывалый и 112, а так же им подобные.
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