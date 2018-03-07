ваще Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно... #5







Отправлено: - 09:45 ///18 марта граждане Российской Федерации, находящиеся в этот день на территории Костанайской области, смогут отдать свой голос за одного из кандидатов в президенты РФ, не выезжая из Казахстана.///



да у нас и местных россиян с видом на жительство в кз немерено.