Бывший преподаватель Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как... #105







Отправлено: - 09:53 Один клоун выпустил видео. Рассуждает как бывалый. Типа как нужно проехать по ПДД.Прикладывает 3 аварии, в которые можно угодить, если соблюдать до точности эти так называемые ПДД.Ничего не нарушил. А получил разбитую машину. Далее идут эпизоды и варианты проезда перекрестка опытными водителями. Выводы напрашиваются два.Посадить в тюрьму авторов ПДД. Вывод второй.Оборудовать кольцевые перекрестки светофорами.