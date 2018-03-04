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§ NG.kz
Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как не нарушить ПДД
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31725
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пресс-секретарь Комитета административной полиции (КАП) МВД РК Ирина Лукьянина объяснила особенности кругового движения на казахстанских дорогах. Подробный пост она разместила на своей странице в Facebook.
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Бывший преподаватель
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...




Отправлено: 07.03.18 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один клоун выпустил видео. Рассуждает как бывалый. Типа как нужно проехать по ПДД.Прикладывает 3 аварии, в которые можно угодить, если соблюдать до точности эти так называемые ПДД.Ничего не нарушил. А получил разбитую машину. Далее идут эпизоды и варианты проезда перекрестка опытными водителями. Выводы напрашиваются два.Посадить в тюрьму авторов ПДД. Вывод второй.Оборудовать кольцевые перекрестки светофорами.
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