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Куратор темы: Эдуард Суровый
§ Эдуард Суровый
Re: Стихи мои ... и хорошие
Эдуард Суровый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1058
Регистрация: 05.06.15
Отправлено: 06.03.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Клещевой энцефалит (Э. Суровый)

Где-то там, в лесу
Сидит
Клещевой энцефалит.

Ты идешь,
.. А он сидит.
... Ты лежишь,
.... А он бежит.
..... Ты заснул,
...... А он не спит
....... Клещевой
........ Энцефалит.

Ты помалу подрастешь,
И жену себе найдешь
Станешь лысым и больным
Двинешься к спиртному,
И однажды вечерком
Ты пойдешь к знакомым.

Вдруг репродуктор
Говорит:
"В лесу нашли энцефалит".
Весь мир взволнован,
Мир шумит:
- В лесу нашли энцефалит!

Наутро
Скажешь ты друзьям,
Простившись со Столицей:
"Я не приду сегодня к вам,
Мне протрезветь давно пора,
А не опохмелиться".

...Тебе сегодня
Мало лет,
Перед тобой
Весь белый свет,
Но где-то
Несомненно
Не спит,
... сидит,
.... бежит,
..... спешит
Твой клещевой энцефалит -
"Подарок драгоценный".

Так вот:
Чтоб не лечиться,
Поторопись привиться.
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§ Victor Yang
Стихи мои ... и хорошие
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10393
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.03.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моё почтение товарищам поэтам!
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Хохол
Re: Стихи мои ... и хорошие




Отправлено: 06.03.18 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эдуард Суровый:
Трусы дедов носили внуки
Культуры не было, науки
И нечем было нам гордиться
Так что могло там развалиться?


Развалилась там система
Непонятно , что тебе ?
Ненормально когда люди
Строем ходят по стране

В одинаковых ботинках
В одинаковых трусах
Лишь бы всё назло буржуям
Эй товарищ , чётче шаг

Маркс
Re: Стихи мои ... и хорошие




Отправлено: 06.03.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Развалилась там система
Непонятно , что тебе ?
Ненормально когда люди
Строем ходят по стране

В одинаковых ботинках
В одинаковых трусах
Лишь бы всё назло буржуям
Эй товарищ , чётче шаг


Выхожу один я на дорогу,
Без трусов по снегу босиком.
И второго не найти такого
В нашем общежитии мужском.

Не люблю единство и похожесть,
Пусть бормочут встречные - дурак!
Чем усилия системы множить,
Лучше быть как лебедь, щука, рак.

(*-*)
Re: Стихи мои ... и хорошие




Отправлено: 06.03.18 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Развалилась там система
Непонятно , что тебе ?
Ненормально когда люди
Строем ходят по стране


Что ж вы строем то боитесь?
Или вам "свободы" дух
Перебил все ноги, руки
Развалил всё в прах и пух?!

и свистят теперь умело
подпевалы новых шеренг
Здесь не так как было раньше
у нас всё на новый сленг

под рукою кормчего
нищета, безработица, разброд
и мотыляет из стороны в сторону
блаженный казахстановский народ

(*-*)
Re: Стихи мои ... и хорошие




Отправлено: 06.03.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
В одинаковых ботинках
В одинаковых трусах

аргументы не блестят
коль вас топят как котят,
и хватаясь за шмотьё
всё равно пойдёшь на дно

Хохол
Re: Стихи мои ... и хорошие




Отправлено: 06.03.18 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Выхожу один я на дорогу,
Без трусов по снегу босиком.


Ну зачем Карлуша гневить Бога
Посвящая всех в свои мечты
Выходя Адамом на дорогу
На какой эффект рассчитываешь ты ?

Маркс
Re: Стихи мои ... и хорошие




Отправлено: 07.03.18 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Ну зачем Карлуша гневить Бога
Посвящая всех в свои мечты
Выходя Адамом на дорогу
На какой эффект рассчитываешь ты ?

Обиделся Хохлуша
Выбросил цветы
Где-то водку глушит
И не бьет понты

Ты не плачь, Хохлуша!
Нюхай нашатырь
Нет поэтов лучше
Кроме ты.
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