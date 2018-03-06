Эдуард Суровый Re: Стихи мои ... и хорошие #31





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1058

Регистрация: 05.06.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:47 Клещевой энцефалит (Э. Суровый)



Где-то там, в лесу

Сидит

Клещевой энцефалит.



Ты идешь,

.. А он сидит.

... Ты лежишь,

.... А он бежит.

..... Ты заснул,

...... А он не спит

....... Клещевой

........ Энцефалит.



Ты помалу подрастешь,

И жену себе найдешь

Станешь лысым и больным

Двинешься к спиртному,

И однажды вечерком

Ты пойдешь к знакомым.



Вдруг репродуктор

Говорит:

"В лесу нашли энцефалит".

Весь мир взволнован,

Мир шумит:

- В лесу нашли энцефалит!



Наутро

Скажешь ты друзьям,

Простившись со Столицей:

"Я не приду сегодня к вам,

Мне протрезветь давно пора,

А не опохмелиться".



...Тебе сегодня

Мало лет,

Перед тобой

Весь белый свет,

Но где-то

Несомненно

Не спит,

... сидит,

.... бежит,

..... спешит

Твой клещевой энцефалит -

"Подарок драгоценный".



Так вот:

Чтоб не лечиться,

Поторопись привиться.