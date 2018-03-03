Гений Re: В Костанайской области переименовали 4 села и 3 сельских... #21





(Пользователи) Сообщений: 42

Регистрация: 15.04.12 (Пользователи) Отправлено: - 09:42 только один вопрос , зачем это нужно ?

Оставьте названия в покоя , деньги бюджета выделенные на это просто заберите себе , а названия оставьте , и потратьте их в макдональдсе , или постройте на эти деньги ещё макдональдс , мы же в 21 веке ,. зачем нам детские площадки без вайфая :)

а вот макдональдс с бесплатным интернетом и этими как там их , а бургерами , это то что нужно нашей молодёжи , как говорили в древнем Риме "ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩА"

ОСТАВЬТЕ НАЗВАНИЯ- ЭТО НАША ПАМЯТЬ



ВСЕМ ДОБРА