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≡ В Костанайской области переименовали 4 села и 3 сельских округа		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанайской области переименовали 4 села и 3 сельских округа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31725
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 марта депутаты областного маслихата на очередной сессии приняли решения сменить названия. До этого общественный совет Костанайской области согласился с предложением акиматов четырех районов о переименовании нескольких сел и сельских округов.
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§ Серый волк
Re: В Костанайской области переименовали 4 села и 3 сельских...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9452
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.03.18 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
киркорофф:
дамочка просто обнажает свой духовный уровень.

О! Да там такой богатый духовный уровень! :lol:
Нуно Васю Ложкина с этим персонажем духовного уровня познакомить. :lol: Или персонажиху... ;-)
Думаю картины Васи Ложкина после знакомства могли бы сильно обогатиться новыми веяниями от этого духовного знакомства. :lol: :lol:
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Борис
Re: В Костанайской области переименовали 4 села и 3 сельских...




Отправлено: 03.03.18 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще власти оборзели, других проблем нет, только осталось село с русского перевезти. В стране работы нет, только в городах можно устроиться на работу, а в деревни народ без работы спивается. Хотя модератор это письмо и не пропустит.

§ Серый волк
Re: В Костанайской области переименовали 4 села и 3 сельских...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9452
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.03.18 - 20:31
Комментарий удален модератором.
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§ Серый волк
Re: В Костанайской области переименовали 4 села и 3 сельских...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9452
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 04.03.18 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А новые похождения ономастов будут?
Уже как продолжение комедии спрашиваю!
Или они устали и отдыхают пока от предыдущих вылазок?
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Народный контроль
Re: В Костанайской области переименовали 4 села и 3 сельских...




Отправлено: 04.03.18 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
На южную окраину Затоболовки пришла весна.

Стараешься за пять серебряников? Методички больно затёртые до дыр уже!

§ Серый волк
Re: В Костанайской области переименовали 4 села и 3 сельских...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9452
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 05.03.18 - 01:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Стараешься за пять серебряников? Методички больно затёртые до дыр уже!

А вы смотрю в источнике на Кирпичной уже подзаправились и вернулись! ;-)



Улыбаться не пробовали? :-)


:-)
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§ Гений
Re: В Костанайской области переименовали 4 села и 3 сельских...
Гений


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 15.04.12
Отправлено: 05.03.18 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
только один вопрос , зачем это нужно ?
Оставьте названия в покоя , деньги бюджета выделенные на это просто заберите себе , а названия оставьте , и потратьте их в макдональдсе , или постройте на эти деньги ещё макдональдс , мы же в 21 веке ,. зачем нам детские площадки без вайфая :)
а вот макдональдс с бесплатным интернетом и этими как там их , а бургерами , это то что нужно нашей молодёжи , как говорили в древнем Риме "ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩА"
ОСТАВЬТЕ НАЗВАНИЯ- ЭТО НАША ПАМЯТЬ

ВСЕМ ДОБРА
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Николай
Re: В Костанайской области переименовали 4 села и 3 сельских...




Отправлено: 05.03.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Баба Яга - против !!!

Vital
Re: В Костанайской области переименовали 4 села и 3 сельских...




Отправлено: 07.03.18 - 05:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто нашли легальное отмывание денег. Тут и дураку ясно

Бывалый
Re: В Костанайской области переименовали 4 села и 3 сельских...




Отправлено: 07.03.18 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Васю Ложкина весьма своеобразно торкает, когда он взирает на окружающую его российскую действительность...
Я б на месте россиянина постыдился его картины пихать везде и всюду...
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