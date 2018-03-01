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§ NG.kz
Львов: архитектурный, пряничный, смачный
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31725
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.18 - 06:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во Львове возникает безумное детское желание стать... Гулливером, которому под силу поднять и повертеть в руках прямоугольную старинную ратушу или огромный зеленый купол Доминиканского собора. Но больше всего хочется разобрать на детали созданные 100 с лишним лет назад львовские трамвайчики вместе с рельсами, чтобы понять, в чем секрет их прелести.
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Goga
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 07.03.18 - 05:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помните такое высказывание: "Существуют ложь, наглая ложь и статистика".
Ну так вот, статистика говорит об обратном, от такого, что некоторые из форумчан, нам показать пытаются.

Все просто
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 07.03.18 - 07:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
В смысле - научились управлять погодой?
А чо они тогда вечное лето не заказали?

Цитата:
Бывалый:
М-да...
Рекордные надои зерновых

Ну вот, еще один из Запорожской сечи. Бываленко, Россия не торгует плодородным слоем земли(гуиус), в отличии от соседа. Это ж надо быть такими талантливыми, чтобы торговать землей. А дети и внуки, манной небесной питаться будут? Вы с хохлом путаете два понятия демократию, с псевдо демократией.

Все просто
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 07.03.18 - 07:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Не строить иллюзии что Российская империя поменяется и станет другой

Конечно не стоит, Россия была доброй и покладистой при Ельцине. К чему это привело - объяснять думаю не стоит. Хохол, ты же не будешь отрицать, что Украина продала свой суверенитет за псевдо демократию. При чем народу преподнесли это, как уход от российского (имперского) влияния. А итог - массовое обнищание населения. Так пусть теперь Европа со своими партнерами, и берет на себя бремя содержания нэзалэжной. Решение Стокгольмского Суда по Газу поди читал, как оно тебе? Не кажется ли оно тебе, по меньшей мере странным.

Директор Пляжа
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 07.03.18 - 07:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Только РСФСР и Белоруссия были самодостаточны

Кстати, Казахстан тоже.
Цитата:
112:
Ух ты!
Вот я то маху дал!

Да, ты его даешь постоянно.
Цитата:
Хохол:
А ты где шлялся ?

Если ты так общаешься в своем кругу, семье, то не переноси это на форум.
Цитата:
112:
А что плохого на Украине или в Киргизии?

А что хорошего?
По пунктам можно?

Директор Пляжа
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 07.03.18 - 08:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Злорадствуете? Опустились

Так они тут постоянно, всей гоп-компанией на костях пляшут.
Лицемерно так, без разницы, на чьих даже.

житель
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 07.03.18 - 08:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Над нищими областями России, что в СССР смеялись, что ао сей день смеются. Съездите в Рязань, Псков, Барнаул и еще несколько десятков таких городов, там мо всех дыр в заборах до сих пор СССР смотрит, грязь, нищета, хамство. Конечно, таким легко втирать про происки госдепа и духовные скрепы, одновременно открывая очередной счет в Швейцарии или Англии и попутно скупая там недвижимость, сетуя на проклятую Ейропу, такой народ все стерпит. Кандидат в президенты Титов недавно оправдывался пчм его дети в Лондоне учились) Смешно слушать было)) и это только цветочки. О каком величии тогда речь?

рудничанин
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 07.03.18 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Когда нужно, мы ненавидим их, ставленников Америки..
И как только какой то подкупленный профессиональный американский комментатор говорит нам хорошее, мы тут же расплываемся от счастия и готовы ему подарить квартиру то в Питере, вторую в Грозном и сделать его подумать только, за пару физических часов гражданином России..
Когда в нас такое холопство загнали на генном уровне?


тебе болезный надо с Гнойным встретится. победишь думаю.
но не за счет ума, а просто задавишь его "потоком сознания", как тут писали .
надеюсь ты теперь знаешь что это такое.

Маркс
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 07.03.18 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Сами Россияне не в восторге от своего бессменного лидера , отсюда и такие эмоциональные эпитеты по отношению к своему лидеру .

"Кроме того, обращение «товарищ» выдавало в подлом собаководе явного пролетария, приверженца красно-коричневых идей, а Василий, надо заметить, имел высшее техническое образование и голосовал исключительно за Явлинского, похожего на обиженного младшего научного сотрудника, которому в институтской столовой недолили борща…"
Ю. Поляков

где правда брат!
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 07.03.18 - 09:54
Комментарий удален модератором.

рудничанин
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 07.03.18 - 10:02
Комментарий удален модератором.
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