Цитата: 112:

Когда нужно, мы ненавидим их, ставленников Америки..

И как только какой то подкупленный профессиональный американский комментатор говорит нам хорошее, мы тут же расплываемся от счастия и готовы ему подарить квартиру то в Питере, вторую в Грозном и сделать его подумать только, за пару физических часов гражданином России..

Когда в нас такое холопство загнали на генном уровне?



тебе болезный надо с Гнойным встретится. победишь думаю.

но не за счет ума, а просто задавишь его "потоком сознания", как тут писали .

надеюсь ты теперь знаешь что это такое.