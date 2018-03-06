lexus Re: Счета за отопление за февраль в Костанае #16







Отправлено: - 23:06 Второй месяц подряд приходят от ГКП КТЭК неприлично высокие счета на оплату потребленного тепла. Судя по счетам в феврале месяце у нас морозы лютовали сильней чем в январе "в крещенские рекорды". А в целом так сказать процентов на 70% КТЭК кидало уголька в топку больше, чем в декабре месяце 2017. На дворе весна приходит, а ребята все кочегарят и кочегарят. Ситуация повторяется из года в год. Сначала коммунальщики искусственно накрутят потребляемые объёмы тепла, за последние два (три) месяца подачи тепла. Для создания так сказать жирка в летний период, когда население не нуждается в их услугах. (Этот жирок позволит содержать не малый штат работников в летний период, которые героически будут латать дыры в свое теплосети, создавать, имитировать бурную деятельность.) Получив счета, народ начинает возмущаться. В тепловую компанию в этот период не дозвониться. Все телефоны они просто включают в режим "занят" и спокойно, не спеша занимаются своими повседневными делами. Тем смельчакам которые все таки рискнули придти лично в контору для уточнения причин завышения показаний, КТЭК кричит, что это виноваты ПКСК которые не перекрывают во время краны и расходует зря тепловую энергию, топя улицу. Потом все таки антимонопольный комитет проводит проверку деятельности компании, выявляя "неправильно, ошибочно" выставленные счета с завышенными объёма потребленного тепла. Коллективно пересчитываю температурные показатели за прошедшие месяцы. И о чудо! КТЭК краснея извиняется, делает перерасчет и в результате чего на начало года у населения получается пере плата.