/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 761 из 761«1...759760761
Куратор темы: drakon
§ 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9375
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 06.03.18 - 02:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Рад , тебя опять , тут видеть , смотрю иной раз по - красному идёшь

амнистия вышла... скощюха... но под надзором... :cry:
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13476
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.03.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
амнистия но под надзором... :cry:

Не забывай - отмечаться...
:lol: :-o :oops:
Профайл

§ 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9375
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 06.03.18 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Не забывай - отмечаться...
:lol: :-o :oops:

как скажеш,начальник... :-)
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13476
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.03.18 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трудная,неожидаемая Зима - была.Морозы.
Решил народ дрова - заготавливать.

В 14.37 - уехал из дома,дерево стояло
на месте.Приехал через 12 минут,оказывется,

дерево уже - спилили.Где так научились?
Деревья - уничтожать?... :lol: :-o :oops:
Профайл

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 981
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.03.18 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Деревья - уничтожать

Дракош, но почему же уничтожать? ;-)
Я на даче за последние 3- года три таких спилил на дрова, осталось ещё немного, но на следующую зиму не хватит :lol:
Придётся ещё пару валить. только тень от них. А я солнышко люблю :lol:
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13476
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.03.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
только тень от них.

Ты то Кустанайский,привык к Солнышку
и горячему - асфальту.
А тут другие - проблеммы.Топливо.

Видиш отец их - подносит- чурки,а
я их- рублю, сынок,...
Профайл

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 981
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.03.18 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то топорик маловат ;-) Таким разве что щепки строгать :lol:
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 761 из 761«1...759760761
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 3, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 3
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 96
Пользователей: 0
Всего: 96

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх