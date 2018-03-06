elektron Re: Моя Деревенька и её окрестности. #11405





(Полноправные пользователи) Сообщений: 981

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:29 Цитата: drakon:

Деревья - уничтожать

Дракош, но почему же уничтожать?

Я на даче за последние 3- года три таких спилил на дрова, осталось ещё немного, но на следующую зиму не хватит

Придётся ещё пару валить. только тень от них. А я солнышко люблю