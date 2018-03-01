/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Львов: архитектурный, пряничный, смачный		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 9 из 9«1...789
§ NG.kz
Львов: архитектурный, пряничный, смачный
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31722
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.18 - 06:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во Львове возникает безумное детское желание стать... Гулливером, которому под силу поднять и повертеть в руках прямоугольную старинную ратушу или огромный зеленый купол Доминиканского собора. Но больше всего хочется разобрать на детали созданные 100 с лишним лет назад львовские трамвайчики вместе с рельсами, чтобы понять, в чем секрет их прелести.
Читать статью

ТАНОМИ
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 06.03.18 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Со страной где бесноватый лидер делает всё для того что б погрузить страну в ещё большую изоляцию от всех ?


"Бесноватый"? Сильно! Это Вы от бессилья начали такие эпитеты вбрасывать? И что это вы все Россию изоляцией пугаете? Она, во-первых, со времён Российской империи была по факту в изоляции. Во-вторых, изоляция ей на пользу идёт. Вон в прошлом году каких успехов в сельском хозяйстве достигла- рекордный урожай зерновых .

Народный контроль
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 06.03.18 - 22:22
Комментарий удален модератором.

1952/СИЗО
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 06.03.18 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
тут профессиональное комментирование, как и решение некоторых дискуссионных вопросов вне личностного отношения индивидуумов..

куда девать твоих нагаша? и как им купить читай отжать по квартире? это? ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) :lol: :lol: :lol:

Хохол
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 06.03.18 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
"Бесноватый"? Сильно! Это Вы от бессилья начали такие эпитеты вбрасывать?

Да нет , с интернета просто скопировал . Сами Россияне не в восторге от своего бессменного лидера , отсюда и такие эмоциональные эпитеты по отношению к своему лидеру . Цитата:
ТАНОМИ:
И что это вы все Россию изоляцией пугаете? Она, во-первых, со времён Российской империи была по факту в изоляции.

То есть человек под ником ТАНОМИ подтверждает , что время не подвластно для России . И именно по этому мировому сообществу нужно строить и выстраивать свою позицию опираясь на этот факт . Не строить иллюзии что Российская империя поменяется и станет другой . Ведь на протяжении веков поведение России не менялось и меняться не собирается . Хотя те же Шведы , отказавшись от имперских амбиций , получили социализм и высокий уровень жизни своих граждан . Немцы и Японцы , которых принудили отказаться от имперских замашек , то же имеют высокий уровень жизни своих граждан . И только победитель Россия и её колонии влекут жалкое существование .

Бывалый
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 06.03.18 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
влекут жалкое существование

Меткая не опечатка )))

Бывалый
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 06.03.18 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Вон в прошлом году каких успехов в сельском хозяйстве достигла- рекордный урожай зерновых

В смысле - научились управлять погодой?
А чо они тогда вечное лето не заказали? )))))

Бывалый
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 06.03.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
М-да...
Рекордные надои зерновых...
А тем временем очередная гибель ихтамнетов...
Предположительно по причине технической неисправности...
http :// www. aif.ru/incidents/rossiyskiy_samolet_an-26_poterpel_krushenie_v_sirii

ТАНОМИ
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 06.03.18 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Ведь на протяжении веков поведение России не менялось и меняться не собирается


"На протяжении веков,,," Имперские амбиции ..." - всё так наукообразно...И ведь кто-то подумает, что Вы действительно знаете историю! Почитайте о поведении России:Финский блогер шокировал Facebook: «вот почему полмира обязаны России по гроб жизни»

§ 112
Львов: архитектурный, пряничный, смачный
112


(Пользователи)
Сообщений: 9802
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.03.18 - 23:24
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 06.03.18 - 23:24
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 9 из 9«1...789
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: 112

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 98
Пользователей: 0
Всего: 98

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх