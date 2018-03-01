Цитата: ТАНОМИ:

"Бесноватый"? Сильно! Это Вы от бессилья начали такие эпитеты вбрасывать?

Да нет , с интернета просто скопировал . Сами Россияне не в восторге от своего бессменного лидера , отсюда и такие эмоциональные эпитеты по отношению к своему лидеру . Цитата: ТАНОМИ:

И что это вы все Россию изоляцией пугаете? Она, во-первых, со времён Российской империи была по факту в изоляции.

То есть человек под ником ТАНОМИ подтверждает , что время не подвластно для России . И именно по этому мировому сообществу нужно строить и выстраивать свою позицию опираясь на этот факт . Не строить иллюзии что Российская империя поменяется и станет другой . Ведь на протяжении веков поведение России не менялось и меняться не собирается . Хотя те же Шведы , отказавшись от имперских амбиций , получили социализм и высокий уровень жизни своих граждан . Немцы и Японцы , которых принудили отказаться от имперских замашек , то же имеют высокий уровень жизни своих граждан . И только победитель Россия и её колонии влекут жалкое существование .