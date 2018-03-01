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Страница 8 из 9«1...6789»
§ NG.kz
Львов: архитектурный, пряничный, смачный
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31722
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.18 - 06:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во Львове возникает безумное детское желание стать... Гулливером, которому под силу поднять и повертеть в руках прямоугольную старинную ратушу или огромный зеленый купол Доминиканского собора. Но больше всего хочется разобрать на детали созданные 100 с лишним лет назад львовские трамвайчики вместе с рельсами, чтобы понять, в чем секрет их прелести.
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Народный контроль
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 06.03.18 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мухтар:
Они же сжигали полицию и захватывали здание и устроили государственный переворот. Обычные люди выходили правда на протест. Но они не захватывали власть.

Так и в Киргизии так же было и не один раз! Что же ты туда американцев не впутываешь? Сколько бы ты тут не писал про америку мы то знаем истину! Так что не старайся !

§ 112
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный
112


(Пользователи)
Сообщений: 9802
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.03.18 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мухтар:
Нет. 200 гривен за день.

Ну ка скажи сколько это в долларах?
Вот перевел, 2432 в тенге..
То есть ты хочешь сказать что в любой стране заплати в день по 2432 тенге паре сотен человек и они разрушат ту страну до основания, начнут войну, отдадут территории кому надо и переизберут президента?
И это всего за 2432 тенге минус питание и проживание??
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§ 112
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный
112


(Пользователи)
Сообщений: 9802
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.03.18 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мухтар:
Короче амеры чере

А я это сразу знал!
Как только мне сказали по ТВ!
Проклятые амеры, за 2432 тенге в день победили мощнейшую в Европе украинскую армию в количестве пары человек!
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Директор Пляжа
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 06.03.18 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять бредовые в ударе? :lol:
кероСинят, видимо.

Директор Пляжа
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 06.03.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
200 гривен в те времена, это было 25$, путаешься оцифрованный. ;-)

Директор Пляжа
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 06.03.18 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Ты хочешь чтобы у нас было как в Киргизии и на Украине?
Сепаратизм, в чистом виде. Оцифрованный, тоже признался в этом.

§ 112
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный
112


(Пользователи)
Сообщений: 9802
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.03.18 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати нужно у автора спросить, сколько стоит питание в день во Львове на человека..
Завтрак, обед, полдник и ужин, а вечером питие, короче все включено..
Неужели больше 2432х тенге, а если меньше, то на сколько?
У нас Дора Голодная в среднем на 9 тысяч ест на обед.
6 тысяч на завтрак и 8 тысяч на ужин..
А там хватает и в день нажраться и еще заработать такие деньжищи, что остануться в день от 2432х тенге, что на войну с миллионной действующей армией Украины хватит с лихвой и еще виллу прикупить на Канарах!
Там эти 2432 тенге просто сумасшедшие деньги!
Я то думал что мы скромно живем, тратя на питание в кабаках по 20 тысяч тенге за раз, а оксзывается есть страны, в которых на 2432 тенге в сутки можно кормить и себя и семью и еще заработать при этом на хату и автомобили американского производства!
Профайл

§ 112
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный
112


(Пользователи)
Сообщений: 9802
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.03.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Ну и насмешили меня вы сегодня во главе с директором и Таноми, это же надо, да скажи любому казахстанцу стоять два года и в снег и дождь за 2432 минус питание и минус проживание, думаю что ни один казахстанец этого не поймет..
Кстати была подстава как якобы журналисты снимали что ксзахстанцы вышли на земельный митинг за 100 долларов, но эта цена была за ровно 5! минут!
А тут сутки стоять за 2432!
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форумчанин
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 06.03.18 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Так и в Киргизии так же было и не один раз! Что же ты туда американцев не впутываешь? Сколько бы ты тут не писал про америку мы то знаем истину! Так что не старайся !


ваш муж,или сожитель, хотя я сомневаюсь в их наличии
ну или родственники тогда
хотя бы знают как вы безобразно ведете себя на форуме
и как вас ненавидят?

ТАНОМИ
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 06.03.18 - 21:07
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный
112


(Пользователи)
Сообщений: 9802
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.03.18 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
200 гривен в те времена, это было 25$, пут

Ух ты!
Вот я то маху дал!
А ведь действительно, умножаем 150 на 25, 150 или 180?
Ну давай 180..
Ого го го...
Ва-а-аууу!
Целых 450 по курсу 180!
Вот это да..
За сутки минус питание, проживание, одежда, семью кормить и при этом еще и целую действующую миллионную армию победить и всего за 4500, минус питание, проживание, бритвы щетки и тд..
Действительно, большая сумма..
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ТАНОМИ
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 06.03.18 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
На Руси в жизни не строили долговременные здания.
Строили избы.
Деревянные.
Быстро.
Топорно.
В режиме "итак сойдет, все равно сгниет".
Избы никогда не поддерживали в нормальном состоянии.
Завалилось? Разобрали, поставили другую такую же, а разобранную сожгли в зиму.


Да, из дерева. Потому что кругом были вековые деревья. Быстро? Да, сруб можно было поставить за день! В условиях бесконечных нападок врагов, огнём и мечом проходящих по Руси,это было самое рациональное жильё. Попробуйте в тамошнем климате восстановить жильё, когда вам "камня на камне" не оставят. Топорно? Да, долгое время в России строили избы исключительно только при помощи топора. Пилы и сверла снизили долговечность русских деревянных изб, так как, в отличие от топора, оставляли "открытой" для проникновения влаги и микроорганизмов структуру дерева. Топор же "запечатывал" дерево, сминая его структуру. Всё остальное - домыслы Вашего ангажированного воображения. Ну,хоть чем-нибудь хочется - ж уесть, унизить, оскорбить!

§ 112
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный
112


(Пользователи)
Сообщений: 9802
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.03.18 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
нас было как в Киргизии и на Украине?

А что плохого на Украине или в Киргизии?
Сепаратисты там кто собственно?
Первая была конечно же Россия с Кавказом..
Ну как то же порешили с Кадыровым пока?
Ничего страшного и Украина так же решит со временем..
Профайл

§ 112
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный
112


(Пользователи)
Сообщений: 9802
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.03.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
форумчанин:
ваш муж,или сожитель, хотя я сомневаюсь в их наличии

Ну начинается..
Выяснение кто кого любит и тд..
Тут еще раз, не форум знакомств, тут профессиональное комментирование, как и решение некоторых дискуссионных вопросов вне личностного отношения индивидуумов..
В данном случае сухие факты по Львову, который как кто то выше сказал захватил бандеровец Сталин..
Это в ветке есть если что..
На это нужно парировать, а не на кто кого полюбил..
Профайл

Хохол
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 06.03.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Опять бредовые в ударе?
кероСинят, видимо.

А ты где шлялся ? Ещё бы чуть-чуть и обсуждение такой важной темы произошло бы без тебя .
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Страница 8 из 9«1...6789»
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