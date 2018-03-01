|Цитата:
Бывалый:
На Руси в жизни не строили долговременные здания.
Строили избы.
Деревянные.
Быстро.
Топорно.
В режиме "итак сойдет, все равно сгниет".
Избы никогда не поддерживали в нормальном состоянии.
Завалилось? Разобрали, поставили другую такую же, а разобранную сожгли в зиму.
Да, из дерева. Потому что кругом были вековые деревья. Быстро? Да, сруб можно было поставить за день! В условиях бесконечных нападок врагов, огнём и мечом проходящих по Руси,это было самое рациональное жильё. Попробуйте в тамошнем климате восстановить жильё, когда вам "камня на камне" не оставят. Топорно? Да, долгое время в России строили избы исключительно только при помощи топора. Пилы и сверла снизили долговечность русских деревянных изб, так как, в отличие от топора, оставляли "открытой" для проникновения влаги и микроорганизмов структуру дерева. Топор же "запечатывал" дерево, сминая его структуру. Всё остальное - домыслы Вашего ангажированного воображения. Ну,хоть чем-нибудь хочется - ж уесть, унизить, оскорбить!