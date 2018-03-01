112 Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный #111





(Пользователи) Сообщений: 9802

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 20:34 Кстати нужно у автора спросить, сколько стоит питание в день во Львове на человека..

Завтрак, обед, полдник и ужин, а вечером питие, короче все включено..

Неужели больше 2432х тенге, а если меньше, то на сколько?

У нас Дора Голодная в среднем на 9 тысяч ест на обед.

6 тысяч на завтрак и 8 тысяч на ужин..

А там хватает и в день нажраться и еще заработать такие деньжищи, что остануться в день от 2432х тенге, что на войну с миллионной действующей армией Украины хватит с лихвой и еще виллу прикупить на Канарах!

Там эти 2432 тенге просто сумасшедшие деньги!

Я то думал что мы скромно живем, тратя на питание в кабаках по 20 тысяч тенге за раз, а оксзывается есть страны, в которых на 2432 тенге в сутки можно кормить и себя и семью и еще заработать при этом на хату и автомобили американского производства!