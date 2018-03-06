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§ NG.kz
Политика Трампа повлияет на курс тенге - эксперт
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31722
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.03.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как отмечает Касжанов, в последнее время национальная валюта укреплялась к доллару. Он считает, что в пользу продолжения этой тенденции выступает то обстоятельство, что Дональд Трамп начал активное проведение протекционистской политики.
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§ 112
Re: Политика Трампа повлияет на курс тенге - эксперт
112


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Сообщений: 9802
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.03.18 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Америка и ее Величество Доллар, все таки великая страна и великая экономика..
И ведь они ни Маркса ни Энгельса не зубрили как мы, а как то умнее..
Профайл

Все просто
Re: Политика Трампа повлияет на курс тенге - эксперт




Отправлено: 06.03.18 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И ведь они ни Маркса ни Энгельса не зубрили как мы

Марик, ну ка что нибудь процитируй из "Капитала" - ты же зубрил.

Александр Родионович Бородач
Re: Политика Трампа повлияет на курс тенге - эксперт




Отправлено: 06.03.18 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ну...Умнее тебя точно :lol:

Маркс
Re: Политика Трампа повлияет на курс тенге - эксперт




Отправлено: 06.03.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Так кто получается в этом мире всех умнее , всех талантливей и мудрее ?

Неправильный вопрос. Вот какой нужно задавать: "Кто в этом мире всех хитрее, всех наглее и всех подлее?"

Маркс
Re: Политика Трампа повлияет на курс тенге - эксперт




Отправлено: 06.03.18 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Америка и ее Величество Доллар, все таки великая страна и великая экономика..
И ведь они ни Маркса ни Энгельса не зубрили как мы, а как то умнее..

В 90-е братки были самыми великими, богатыми и счастливыми. Они совсем ничего не учили, знания оказались бы совсем лишними, от них одна только печаль. А еще обязательно нужно было отказаться от совести и чести, чтобы не ассоциироваться с КПСС.

ТАНОМИ
Re: Политика Трампа повлияет на курс тенге - эксперт




Отправлено: 06.03.18 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентинец:
Посыпаю голову, но то, что дал команду снизить ставку до 7% по ипотеке, снизив первоначальный взнос до 20% и продлив срок выплаты до25 лет.Снизить подоходный налог малоимущим до 1%. Что скажете господа?



Не "дал команду", а предложил "новые социальные инициативы". Дай Бог, чтобы эти "инициативы" стали явью.

Хохол
Re: Политика Трампа повлияет на курс тенге - эксперт




Отправлено: 06.03.18 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
"Кто в этом мире всех хитрее, всех наглее и всех подлее?"

А интернет тебе в ответ
Ты конечно , спору нет
Хочешь ты дружок сердешный
Без труда и без мозгов
Въехать в будущее скоро
Прицепившись за врагов

§ 112
Re: Политика Трампа повлияет на курс тенге - эксперт
112


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Сообщений: 9802
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.03.18 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:

Марик, ну ка что нибудь процитируй из "Капитала" - ты же зубрил

Помню по политэкономии что то деньги товар деньги..
Исписывали целые общие тетрадки на эту тему, но нам советским людишкам этого было вообще не понять..
Нас приручили что за нас думать будет партия..
А вот партия на нас начхала..
Да уш..
Но что то отвлеклись от амьериканского города Львова..
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§ 112
Re: Политика Трампа повлияет на курс тенге - эксперт
112


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Сообщений: 9802
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.03.18 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
90-е братки были самыми великими, богатыми и счастливыми. Они совсем ничего не учили, знания оказались бы совсем лишними, от них одна только печаль. А еще обязательно нужно было отказаться от совести и ч

Хех..
Браткам по сколько лет было и они что позаканчивали, не советские ли школы и учились не по советскому образованию?
Что то Маркс с тобой стало..
Уже начиная с 1986го они во всю перли вокруг, с советским образованием..
Или хочешь опровергнуть и сказать что в советское время можно было не учиться было всем, а не только цыганам?
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ТАНОМИ
Re: Политика Трампа повлияет на курс тенге - эксперт




Отправлено: 06.03.18 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Американский бакс всех уже давно завоевал



Сколько гордости, сколько пафоса! Вы имеете к этому отношение?

Хохол
Re: Политика Трампа повлияет на курс тенге - эксперт




Отправлено: 06.03.18 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Сколько гордости, сколько пафоса! Вы имеете к этому отношение?

Конечно же нет , я против даже обменников , и считаю злом любовь населения к заморской валюте . Сами же бежим добровольно в обменники при более-менее крупной покупке , продвигая доллар и сами же орём о беспочвенной популярности бакса . Кто нас это заставляет делать , Трамп ? Он чё как Чумак или Кашпировский через телек воздействует на подсознание большинства ?

Подлец Якин
Re: Политика Трампа повлияет на курс тенге - эксперт




Отправлено: 06.03.18 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

Нас к этому подталкивает скачущий фантик местный.

Хохол
Re: Политика Трампа повлияет на курс тенге - эксперт




Отправлено: 06.03.18 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Подлец Якин:
Нас к этому подталкивает скачущий фантик местный.

Государственная денежная единица , фантик ? Зачем тогда вообще жить в этом государстве , если всё не настоящее и бутафория ?

§ 112
Re: Политика Трампа повлияет на курс тенге - эксперт
112


(Пользователи)
Сообщений: 9802
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.03.18 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Сколько гордости, сколько пафоса! Вы

Вы совершенно мыслите не по экономическому принципу..
Сразу видно, основной доход в семье не ваш..
Прежде всего это касается конечно же экономики, гордость и тем более какой то пафос, о котором в американской экономике не может быть и речи, ни при чем..
Американская экономика сама сильная пока что во всем мире, во всей галлактике либо во всей Вселенной и это не пафос, а экономические факты..
С ней считаются все, даже китайцы, которые вроде и на хвост присели уже но, без Соединеннных Штатов, то есть без их экономики Китаю хана придет, как впрочем и нашему Союзу из нескольких бедных стран, которые и вровень не идут с ее медициной, с ее наукой, с ее развитием, с ее экономической амплитудой, которая независима от политики двойных стандартов как ровно то, что там "у белоруссов нашли в молоке червя" и мы не будем у них брать поэтому мясо..
Только экономика и ничего личного и лишнего..
Да, это есть Америка, это Штаты, это величайшая в мире экономика..
К сожалению мы этому противопоставить не можем ничего..
Все ученые, все артисты и этот Левиафан даже ушли туда с патриоткой Акиньшиной и все по экономическим причинам, а не по пафосности и гордости..
Гордый мой брат в Скотском, рассуждает точно как и вы, обвиняет братьев своих на Украине во всех грехах, хотя с ними дружил с детства и они его тощего защищали от других, здоровяки же..
Вот он гордый..
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§ Добринцофф
Re: Политика Трампа повлияет на курс тенге - эксперт
Добринцофф


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Сообщений: 5861
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 06.03.18 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Конечно же нет , я против даже обменников , и считаю злом любовь населения к заморской валюте . Сами же бежим добровольно в обменники при более-менее крупной покупке

Если вы Казахстане живёте зачем вам деньги заграничные,которые к тому же в последнее время постоянно дешевеют?
Сейчас и ценники все в тенге.
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