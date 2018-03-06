Цитата: ТАНОМИ:

Сколько гордости, сколько пафоса! Вы

Вы совершенно мыслите не по экономическому принципу..

Сразу видно, основной доход в семье не ваш..

Прежде всего это касается конечно же экономики, гордость и тем более какой то пафос, о котором в американской экономике не может быть и речи, ни при чем..

Американская экономика сама сильная пока что во всем мире, во всей галлактике либо во всей Вселенной и это не пафос, а экономические факты..

С ней считаются все, даже китайцы, которые вроде и на хвост присели уже но, без Соединеннных Штатов, то есть без их экономики Китаю хана придет, как впрочем и нашему Союзу из нескольких бедных стран, которые и вровень не идут с ее медициной, с ее наукой, с ее развитием, с ее экономической амплитудой, которая независима от политики двойных стандартов как ровно то, что там "у белоруссов нашли в молоке червя" и мы не будем у них брать поэтому мясо..

Только экономика и ничего личного и лишнего..

Да, это есть Америка, это Штаты, это величайшая в мире экономика..

К сожалению мы этому противопоставить не можем ничего..

Все ученые, все артисты и этот Левиафан даже ушли туда с патриоткой Акиньшиной и все по экономическим причинам, а не по пафосности и гордости..

Гордый мой брат в Скотском, рассуждает точно как и вы, обвиняет братьев своих на Украине во всех грехах, хотя с ними дружил с детства и они его тощего защищали от других, здоровяки же..

Вот он гордый..