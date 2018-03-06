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§ NG.kz
Счета за отопление за февраль в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31722
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.03.18 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто-нибудь в курсе почему такие бешеные счета у всех за февраль? Вроде теплее было чем в январе, да и месяц короче, а платить на 2-4 тысячи больше?
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Народный контроль. Муж!
Re: Счета за отопление за февраль в Костанае




Отправлено: 06.03.18 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не гадайте на кофейной гуще и оббивайте пороги КТЭК. Что бы не было у вас недоразумении, если есть вопросы по отоплению и оплате за тепло, надо начинать с того что стит ли у вас в подвале общедомовой теплосчётчик! Если стоит, то надо всем знать точное потребление вашей квартиры,дома в гикокалориях за прошедший месяц ,потребовать распечатку потребления вплоть по суточно!И вообще за весь отопительный период и потом брать это за основу! Для этого необходимо навести справки в КТЭК в отделе КиП всю интересующую вас информацию.Согласно приложению №5 к приказу от 07.12. 2017 года №1141 стоимость одной гикокалории с 01.01. 2018г для населения 4.672,34 тенге! Стоимость одного куба ГВС -239,67 тенге.Точного подсчёта у вас конечно же не получится по причине того что вам не известно сколько в вашем доме по квартирно потребили ГВС. Но общий долг дома по показаниям прибора учёта можно узнать! Умножайте потребление на стоимость и получите результат! Затем выяснить в своём ПКСК общую квадратуру квартир и разделите результат подсчётов и выведете сумму оплаты за свою квартиру!Простая истина , кто осведомлён тот вооружён!

lexus
Re: Счета за отопление за февраль в Костанае




Отправлено: 06.03.18 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Второй месяц подряд приходят от ГКП КТЭК неприлично высокие счета на оплату потребленного тепла. Судя по счетам в феврале месяце у нас морозы лютовали сильней чем в январе "в крещенские рекорды". А в целом так сказать процентов на 70% КТЭК кидало уголька в топку больше, чем в декабре месяце 2017. На дворе весна приходит, а ребята все кочегарят и кочегарят. Ситуация повторяется из года в год. Сначала коммунальщики искусственно накрутят потребляемые объёмы тепла, за последние два (три) месяца подачи тепла. Для создания так сказать жирка в летний период, когда население не нуждается в их услугах. (Этот жирок позволит содержать не малый штат работников в летний период, которые героически будут латать дыры в свое теплосети, создавать, имитировать бурную деятельность.) Получив счета, народ начинает возмущаться. В тепловую компанию в этот период не дозвониться. Все телефоны они просто включают в режим "занят" и спокойно, не спеша занимаются своими повседневными делами. Тем смельчакам которые все таки рискнули придти лично в контору для уточнения причин завышения показаний, КТЭК кричит, что это виноваты ПКСК которые не перекрывают во время краны и расходует зря тепловую энергию, топя улицу. Потом все таки антимонопольный комитет проводит проверку деятельности компании, выявляя "неправильно, ошибочно" выставленные счета с завышенными объёма потребленного тепла. Коллективно пересчитываю температурные показатели за прошедшие месяцы. И о чудо! КТЭК краснея извиняется, делает перерасчет и в результате чего на начало года у населения получается пере плата.
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