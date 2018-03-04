Цитата: Victor Yang:

Не видел по 600. По 520 сейчас.

Банан подорожал ,уже наверно недели 2 как цена поднялась.

Сейчас себестоимость примерно 500тнг.

если по 520 красивый жёлтый банан то-это норм цена,я по 560 у себя продаю.

Зелёный или салатовый можно и дешевле конечно,но все хотят яркий и жёлтый.

Кстати вот ценник с любимого магазина Кустанайцев,только вот не пойму почему производитель указан как Китай,ни разу не встречал бананы из Китая.

