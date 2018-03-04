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§ NG.kz
Овощи и фрукты подорожали в Казахстане - исследование
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31714
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.18 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По итогам февраля заметное и ожидаемое подорожание среди продуктов питания отмечено только на несезонные овощи. Так, огурцы подорожали на 9,1 процента за месяц, помидоры - на 8,9 процента, капуста - на 5,4 процента.
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кустанаец
Re: Овощи и фрукты подорожали в Казахстане - исследование




Отправлено: 04.03.18 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как теперь жить без помидоров и огурцов
зимой в наших краях., не представляю.

шоколадный свин
Re: Овощи и фрукты подорожали в Казахстане - исследование




Отправлено: 04.03.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я тут в табличку глянул, а там банане по 508 танге, а зачем у нас тады по 600 продают?
Сдаетси мне,малограмотному,что кто то лукавит, или статистики или наши барыги.

§ drakon
Re: Овощи и фрукты подорожали в Казахстане - исследование
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13473
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.03.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понял,я писал комент - верхний.
Почему не прошёл?...

[Исправлено: drakon, 04.03.2018 - 12:36]
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§ Victor Yang
Re: Овощи и фрукты подорожали в Казахстане - исследование
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10392
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.03.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шоколадный свин:
а зачем у нас тады по 600 продают?

Не видел по 600. По 520 сейчас.
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§ 113
Re: Овощи и фрукты подорожали в Казахстане - исследование
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 426
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 04.03.18 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

В то же время цитрусовые подешевели: апельсины - на 0,9 процента, лимоны - на 0,4 процента к январю.

Кушайте апельсины и пейте чай с лимоном.
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§ seroff
Re: Овощи и фрукты подорожали в Казахстане - исследование
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 150
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 04.03.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где обещанные 85-90 тг.за картофель?

[Исправлено: seroff, 04.03.2018 - 14:12]
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крот
Re: Овощи и фрукты подорожали в Казахстане - исследование




Отправлено: 04.03.18 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто обещал что легко будет народу!? У них, в пиджаках с особым цветом , зарплата стабильна- беспредельна и регулярно поднимается!

§ 112
Re: Овощи и фрукты подорожали в Казахстане - исследование
112


(Пользователи)
Сообщений: 9775
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.03.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня ничего не подорожало..
Картошка как была так и осталась, огурчики и помидорчики в банках в погребе тоже цену не пишут..
Как и морковка..
Правда вялая стала какая то, подешевела наверное..
Тыква подпортилась..
Свекла не знаю..
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* Добринцофф
Re: Овощи и фрукты подорожали в Казахстане - исследование
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5859
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.03.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не видел по 600. По 520 сейчас.

Банан подорожал ,уже наверно недели 2 как цена поднялась.
Сейчас себестоимость примерно 500тнг.
если по 520 красивый жёлтый банан то-это норм цена,я по 560 у себя продаю.
Зелёный или салатовый можно и дешевле конечно,но все хотят яркий и жёлтый.
Кстати вот ценник с любимого магазина Кустанайцев,только вот не пойму почему производитель указан как Китай,ни разу не встречал бананы из Китая.
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Сочувствующий
Re: Овощи и фрукты подорожали в Казахстане - исследование




Отправлено: 05.03.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Как и морковка..
Правда вялая стала какая то

После барокамеры? 8-)

ха-ха-ха
Re: Овощи и фрукты подорожали в Казахстане - исследование




Отправлено: 05.03.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сочувствующий:
Цитата:
112:
Как и морковка..
Правда вялая стала какая то

После барокамеры?


слезы на глазах! да еще и тыква подпортилась.
какая боль, какая боль.

городской
Re: Овощи и фрукты подорожали в Казахстане - исследование




Отправлено: 06.03.18 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а арбузы свежие есть у нас в продаже?
что-то захотелось.

* Добринцофф
Re: Овощи и фрукты подорожали в Казахстане - исследование
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5859
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 06.03.18 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
городской:
а арбузы свежие есть у нас в продаже?
что-то захотелось.

Есть арбузы и дыни,пару дней назад пробовал,на вкус отличные как летом.
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