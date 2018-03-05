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≡ ГКП "Костанай Су" не готово назвать причину подтопления дач канализационными стоками		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
ГКП "Костанай Су" не готово назвать причину подтопления дач канализационными стоками
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31714
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.03.18 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как ранее писала "НГ", несколько десятков дачных участков СО "Мичуринец" в Костанае 3 марта оказались залиты фекальными водами. Предполагаемая причина - авария на канализационно-насосной станции в мкрн "Наурыз". Однако официальной реакции от предприятия, обслуживающего объект, в тот день нам добиться не удалось.
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димон
Re: ГКП "Костанай Су" не готово назвать причину...




Отправлено: 05.03.18 - 16:22
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Читатель 1
Re: ГКП "Костанай Су" не готово назвать причину...




Отправлено: 05.03.18 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты посмотри,....они "не знают" откуда каналья "прилетела". Что? Воробьи насрали?? А экологи чего "отмораживаются"?? там с рекой дело связано... им что река будет заявления писать (по Лаврову, однозначный диагноз)

шанхай уральская
Re: ГКП "Костанай Су" не готово назвать причину...




Отправлено: 05.03.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ГКП "Костанай Су" не готово назвать причину подтопления дач канализационными стоками

Основная причина подтопления безолаберное отношение адм. области или города к своим обязанностям одним словом времяньщики....

§ Красный
Re: ГКП "Костанай Су" не готово назвать причину...
Красный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 140
Регистрация: 05.08.07
Отправлено: 05.03.18 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
3 дня бежало прям по улице - не ремонтировали, вот вам и причина подтопления.
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Читатель 1
Re: ГКП "Костанай Су" не готово назвать причину...




Отправлено: 05.03.18 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понятно куда "чернозём" с полей засосало.... А экологи что....река Тобол заявлений писать точно не будет....

ХХХ
Re: ГКП "Костанай Су" не готово назвать причину...




Отправлено: 05.03.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему бы кому нибудь из кореспондентов НГ не написаь жалобу от себя? Или или...

§ Серый волк
Re: ГКП "Костанай Су" не готово назвать причину...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9452
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 05.03.18 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
если в департамент поступит жалоба от граждан.

Граждане конечно гражданиться не хотели.
А откуда вода взялась вообще шайтан её знает. :-)

Трубу красиво сняли. А то форумные девицы легкого поведения во всем совок обвиняли, что при нем вообще не просыхало и в Тобол...
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§ amduscias
Re: ГКП "Костанай Су" не готово назвать причину...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6232
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 05.03.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Руководитель отдела государственного экологического контроля Талгат САБИЕВ сообщил "НГ", что проверка по поводу происшествия будет проводиться только, если в департамент поступит жалоба от граждан.


Фига се позиция у природоохранной (на минуточку!) прокуратуры! Во-первых, если я не ошибаюсь, публикация в СМИ - для них уже должна быть поводом для того, чтобы глютеусы свои ленивые от кресел оторвать и в бой за экологию рвануться.
Во-вторых, на кой чёрт (не сказать хуже) они вообще нужны, если им сиренево до фиолетовости, что с окружающей средой происходит? А? На кой нужны, я спрашиваю?
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mila00000
Re: ГКП "Костанай Су" не готово назвать причину...




Отправлено: 05.03.18 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
Фига се позиция у природоохранной (на минуточку!) прокуратуры! Во-первых, если я не ошибаюсь, публикация в СМИ - для них уже должна быть поводом для того, чтобы глютеусы свои ленивые от кресел оторвать и в бой за экологию рвануться.
Во-вторых, на кой чёрт (не сказать хуже) они вообще нужны, если им сиренево до фиолетовости, что с окружающей средой происходит? А? На кой нужны, я спрашиваю?
Вот уж точно, абсурд какой - то. Неужели у нас вся страна такая?

Читатель 1
Re: ГКП "Костанай Су" не готово назвать причину...




Отправлено: 05.03.18 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо...дачники должны написать...А депутаты где? Не читают, не нюхали, не видели???

Алмас
Re: ГКП "Костанай Су" не готово назвать причину...




Отправлено: 05.03.18 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня там друг живет, задыхается говорит, уже не возможно. Дер*мо ао двор заливается уже

безумец
Re: ГКП "Костанай Су" не готово назвать причину...




Отправлено: 05.03.18 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так и народу добавилось,расширяться надо,дополнительно резервы сооружать,,аварии происходят раз в 10 лет,если так же оставить ,то повтор через 10 лет с резким таянием обильного снега будет с последствиями,,

VS
Re: ГКП "Костанай Су" не готово назвать причину...




Отправлено: 06.03.18 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Солидарен

Василий Евсеевич.
Re: ГКП "Костанай Су" не готово назвать причину...




Отправлено: 06.03.18 - 09:54
Комментарий удален модератором.
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