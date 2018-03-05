Цитата: amduscias:

Фига се позиция у природоохранной (на минуточку!) прокуратуры! Во-первых, если я не ошибаюсь, публикация в СМИ - для них уже должна быть поводом для того, чтобы глютеусы свои ленивые от кресел оторвать и в бой за экологию рвануться.

Во-вторых, на кой чёрт (не сказать хуже) они вообще нужны, если им сиренево до фиолетовости, что с окружающей средой происходит? А? На кой нужны, я спрашиваю?

Вот уж точно, абсурд какой - то. Неужели у нас вся страна такая?