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§ NG.kz
Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как не нарушить ПДД
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31714
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пресс-секретарь Комитета административной полиции (КАП) МВД РК Ирина Лукьянина объяснила особенности кругового движения на казахстанских дорогах. Подробный пост она разместила на своей странице в Facebook.
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§ 07Litra
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...
07Litra


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Сообщений: 9369
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 06.03.18 - 02:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПДД:
болезный, ничего не попутал?

Цитата:
ПДД:
Естесно, это "перекрёсток"! так что сам на пересдачу с лишением пра

ничё он не попутал... у нас все "круги" считаются "главнымидорогами",поэтому,весь транспорт въезжающий на "круг",пропускает транспорт едущий по "кругу"... получается,действительно Т-образный перекрёсток.... ну,грёбаный стыд, ты и ездюююк....
Профайл

§ 07Litra
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9369
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 06.03.18 - 02:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
В Рудном на кольцо въезжаешь практически по прямой, как быть с указателем поворота?

спроси у водятлов... они обычно моргают двараза левым поворотником,потом трираза правым подфарником,а потом ищут свидетелей,могущиИх потвердить,што они превратили свою тачилу в хлам по правилам....
Профайл

Бывалый
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...




Отправлено: 06.03.18 - 07:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПДД:
Естесно, это "перекрёсток"!

Это не перекрёсток.
Это дорожная развязка с кольцевым движением.
Это дорога с набором перекрёстков.
Выучите уже правила.
Перекрёсток это пересечение/примыкание дорог в одном уровне.
Каждый въезд на кольцо это перекрёсток.

Алексей
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...




Отправлено: 06.03.18 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый :
Это дорога с набором перекрёстков.

Точно. Можно мысленно разрезать кольцо в одном месте и выпрямить, получится прямая дорога с двумя полосами и 4-мя съездами/T-перекрестками (съездов может быть и больше).

Поэтому и нужно сначала перестроится в правую полосу, затем уже съезжать.

Кстати, у американцев перед перекрестками ставится табличка (рекомендательная), которая показывает, что в 1-й съезд нужно ехать только по правой полосе, во второй - по правой или левой, а начиная с 3-го - только в левой полосе. Таблички разные, зависит от трафика на перекрестке. Естественно нужно перестроиться заранее в правую полосу перед съездом.

§ Yorik
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 548
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 06.03.18 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый :
Это дорожная развязка с кольцевым движением.

Шедеврально. Еще один "пресс-секретарь" :-)
Это перекресток с круговым движением, учи матчасть, пока дел не натворил. Тебя не жалко, людей окружающих жалко ;-)
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31635588#pos=464;-54
См. раздел 11, п.5 подпункт 2. См. раздел 8 п.6. Утерся?
Хотя, кому я это. Вспомнил, какую чушь ты нес, когда обсуждались знаки на Арыстанбекова. Уже даже полиция дала разъяснения - а ты все не унимался. :lol:
Профайл

Бывший преподаватель
Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как...




Отправлено: 06.03.18 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывалый, Огнетушитель и прочие неустановленные лица дорожных протоколов. В споре рождается истина. Меня не интересует содержание желудочно кишечных трактов.Напишите по пунктам ваши способы проезда кольцевых перекрестков. Потом увидим, кто из нас прав.
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