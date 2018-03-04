Алексей Re: Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как... #93







Отправлено: - 09:20 Цитата: Бывалый :

Это дорога с набором перекрёстков.

Точно. Можно мысленно разрезать кольцо в одном месте и выпрямить, получится прямая дорога с двумя полосами и 4-мя съездами/T-перекрестками (съездов может быть и больше).



Поэтому и нужно сначала перестроится в правую полосу, затем уже съезжать.



Кстати, у американцев перед перекрестками ставится табличка (рекомендательная), которая показывает, что в 1-й съезд нужно ехать только по правой полосе, во второй - по правой или левой, а начиная с 3-го - только в левой полосе. Таблички разные, зависит от трафика на перекрестке. Естественно нужно перестроиться заранее в правую полосу перед съездом.