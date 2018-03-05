NG.kz Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем говорил президент на совместном заседании палат Парламента



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:04 В ходе оглашения новых инициатив на совместном заседания палат Парламента Нурсултан Назарбаев заявил о снижении налоговой нагрузки на определенную часть граждан страны, представил новую программу "7-20-25" и рассказал об изменениях в сфере высшего образования.

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