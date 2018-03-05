/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанае 19-летняя девушка спрыгнула с крыши многоэтажного дома		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Костанае 19-летняя девушка спрыгнула с крыши многоэтажного дома
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31714
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.03.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЧП произошло 4 марта на перекрестке пр. Аль-Фараби и ул. Каирбекова. О происшествии нам сообщили читатели, которые сняли на видеокамеру работу полиции. По слухам, женщина выпала из окна.
Читать новость

Жека
Re: В Костанае 19-летняя девушка спрыгнула с крыши многоэтажного...




Отправлено: 05.03.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Песня в тему

ХХХ
Re: В Костанае 19-летняя девушка спрыгнула с крыши многоэтажного...




Отправлено: 05.03.18 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то самойбийц не жалко. К каждому полицейского и психиатра не поставишь чтоб круглосуточно охраняли.

Народный контроль
Re: В Костанае 19-летняя девушка спрыгнула с крыши многоэтажного...




Отправлено: 05.03.18 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ХХХ:
Что то самойбийц не жалко.

Как мне всё таки жалко эти не окрепшие детские души. Всё в жизни бывает, всё в этой жизни проходит,но жизнь назад не вернуть.Берегите своих детей! Не смейтесь над чужим горем,не злорадствуйте!.

Хохол
Re: В Костанае 19-летняя девушка спрыгнула с крыши многоэтажного...




Отправлено: 05.03.18 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Как мне всё таки жалко эти не окрепшие детские души.

Какие же они детские ? Человек вправе распоряжаться своей жизнью . И самоубийцы очень сильные люди . Шагнуть в пропасть , в бездну или нажать курок у виска , когда твой мозг запрограммирован на самосохранение тяжело и в большинстве случаев не реально . Только вопреки заложенной программе можно прервать свой зачастую бессмысленный жизненный путь . И не все на это способны . Большинство будет страдать , жить в лишениях и нужде , но распрощаться с собственной жизнью под влиянием закона самосохранения , будут не способны .

безумец
Re: В Костанае 19-летняя девушка спрыгнула с крыши многоэтажного...




Отправлено: 05.03.18 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
жизнь дается на борьбу за выживание,а приз вручают внуки,,слабые,заблудшие,неизлечимо больные,сами себе накручивают личные,житейские , бытовые проблемы и считают их неразрешимыми,,на решение какой либо проблемы могут уйти десятки лет,,а если изменится ситуация в стране и мире,то эти проблемы исчезают,как страшный сон,,,пока голова на плечах всегда есть шанс победить и выжить,, Ни́колас Джеймс (Ник) Ву́йчич служит примером во всем мире

§ Медный
Re: В Костанае 19-летняя девушка спрыгнула с крыши многоэтажного...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1870
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 05.03.18 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Человек вправе распоряжаться своей жизнью . И самоубийцы очень сильные люди . Шагнуть в пропасть , в бездну или нажать курок у виска , когда твой мозг запрограммирован на самосохранение тяжело и в большинстве случаев не реально . Только вопреки заложенной программе можно прервать свой зачастую бессмысленный жизненный путь

слабак?! :-x
кстати, не пропаганда ли это суицида?

[Исправлено: Медный, 05.03.2018 - 22:28]
Профайл

§ serik
Re: В Костанае 19-летняя девушка спрыгнула с крыши многоэтажного...
serik


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 04.11.10
Отправлено: 06.03.18 - 04:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Часто я стою у края,
Шаг и пропасть,
Навсегда....
Но собравшись ускользаю,
От падения в никуда.
Осторжными шажками,
Отхожу назад,скользю.
И что было там за снами,
Никому, нераскажу.
Профайл

Желтый
Re: В Костанае 19-летняя девушка спрыгнула с крыши многоэтажного...




Отправлено: 06.03.18 - 08:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан занимает третье место по суицидам в Центральной Азии и четвертое место в мире!
По словам Раисы Шер, главы Комитета по защите ребёнка министерства образования страны, есть несколько факторов, приводящих к таким высоким показателям самоубийств среди молодых людей[5]:

Издевательства в школе
Отсутствие или потеря смысла жизни
Падение норм социального поведения
Показ несовершеннолетним сцен насилия по телевизору
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 151
Пользователей: 2
Всего: 153

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх