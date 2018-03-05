Цитата: Народный контроль:

Как мне всё таки жалко эти не окрепшие детские души.

Какие же они детские ? Человек вправе распоряжаться своей жизнью . И самоубийцы очень сильные люди . Шагнуть в пропасть , в бездну или нажать курок у виска , когда твой мозг запрограммирован на самосохранение тяжело и в большинстве случаев не реально . Только вопреки заложенной программе можно прервать свой зачастую бессмысленный жизненный путь . И не все на это способны . Большинство будет страдать , жить в лишениях и нужде , но распрощаться с собственной жизнью под влиянием закона самосохранения , будут не способны .