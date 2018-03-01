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§ NG.kz
Львов: архитектурный, пряничный, смачный
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31714
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.18 - 06:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во Львове возникает безумное детское желание стать... Гулливером, которому под силу поднять и повертеть в руках прямоугольную старинную ратушу или огромный зеленый купол Доминиканского собора. Но больше всего хочется разобрать на детали созданные 100 с лишним лет назад львовские трамвайчики вместе с рельсами, чтобы понять, в чем секрет их прелести.
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Хохол
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 05.03.18 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
. 30 % работоспособного населения Украины, зарабатывают на существование за приделами своей страны.

Ну правильно , страна без газа и нефти , был уголь и тот забрали , ведёт войну и при этом умудряется делать свои города архитектурными , смачными и пряничными . Ты это имел ввиду ? Когда у соседней империи , есть деньги , граждане не гастарбайтеры и города которые почему то смачными не назовёшь .

Директор Пляжа
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 05.03.18 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Опять ты только грязь видишь..

Это к бывалому, мимо стелешь. :lol:
Цитата:
Бывалый:
до Кирилло-Белозерского монастыря.

ну что ты так палишься, фотками 2012 года, да еще специально сохраненным местом для киношников.
Забей название этого монастыря в гугл и посмотри каков он на самом деле.
Цитата:
Хохол:

Не чего списывать на то, чего нет в той же Белоруссии, но она явно впереди Украины и давно, хотя еще и под санкциями с десяток лет жила.

шолом вам
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 05.03.18 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
, ведёт войну и при этом умудряется делать свои города архитектурными , смачными и пряничными .

Ну вот, остап ,ты куда?
Львов это заслуга поляков ,с его архитектурой и кавой.Мусор,это да заслуга уже нынешних.
Они тока с факелами мастера бегать ,ккак позавчера,пугая весь цивилизованный мир призраком нацизма.

Все просто
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 05.03.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Ну правильно , страна без газа и нефти ,

Ну че уж душей кривить то. Газ Вам ваши партнеры, за свои же кредиты поставят. Уголь - только ЮАР, там же дешевле? Цитата:
Хохол:
Когда у соседней империи , есть деньги , граждане не гастарбайтеры и города которые почему то смачными не назовёшь

А вот соседи то, как раз идут своей дорогой и никто им не указывает, как надо себя вести. А все потому, что у них есть лидер - причем лидер очень сильный. И как они развиваются не смотря на санкции, я думаю пояснять не стоит - понимаешь сам( если дурочку не включишь).
А на Украине порядка не было, нет и не будет, по одной причине - там "Все Великие". Не получается по салу, та по маслу ходыты.

Народный контроль
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 05.03.18 - 18:38
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 05.03.18 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шолом вам:
Львов это заслуга поляков ,с его архитектурой и кавой.Мусор,это да заслуга уже нынешних.

Цитата:
Но вместе с тем почти всюду, куда бы вы ни попали в этом городе, явственное ощущение России никогда не покинет вас. И казалось бы - это же замечательно, ощущение Родины! И это действительно было бы замечательно, если б это ощущение происходило от приветливых лиц прохожих, вежливого персонала в магазинах, уютных террас кафе, примостившихся на обочинах тротуаров, или доносящегося из булочной знакомого с детства запаха свежеиспеченного хлеба, а не от лицезрения помоек, раздолбанного асфальта, запущенности и сранья, столь характерных для всего, что так или иначе становится российским.

Это россиянин о Выборге .

Бывалый
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 05.03.18 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Забей название этого монастыря в гугл и посмотри каков он на самом деле.

Зачем?
Я был там в прошлом году ))))

Бывалый
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 05.03.18 - 19:14
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 05.03.18 - 19:17
Комментарий удален модератором.

Директор Пляжа
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 05.03.18 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Я был там в прошлом году

С трудом верится.
И если бы был, то так бы не изголялся. Так как бы видел каков он на самом деле и знал про это подворье.
Палишься снова. Это тебе не твоим сокатрижникам спагетти на уши вешать. :lol:

Директор Пляжа
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 05.03.18 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Это россиянин о Выборге

Год 2008, писано. И этот россиянин, уже давно пьёт каву в Европе.
Подзаработал когда то на пакостливых очерках, тепереча как и о Павленском например, не слуху, не духу.
:lol:

Хохол
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 05.03.18 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Подзаработал когда то на пакостливых очерках,

А для тебя всё пакостное , что не укладывается в твоё понимание . После написанного в 2008 -ом , что изменилось в городе основанным Шведами , принадлежащем некогда Финляндии и ставшим собственностью России ? Да ни чего , кроме беспросветности и ещё большей запущенности и сранья . Обычная реакция российских пропутинских урапатриотов (хоть ты и косишь под гражданина РК) , когда вместо выводов начинают искать врагов и винить кого то во всех своих бедах .

Все просто
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 06.03.18 - 06:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
когда вместо выводов начинают искать врагов и винить кого то во всех своих бедах .

Вот видишь, сам же все прекрасно понимаешь. Братья наши на Украине хотели усидеть на двух стульях, вот не задача - не вышло. Кто виноват? Ну конечно же сосед.

Директор Пляжа
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 06.03.18 - 07:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

Да там постоянно меняется, в лучшую сторону. Увы, в отличии от Львова, основанного поляками и переданным некогда Украине.
Приятно видеть, как тебя плющит и ты пытаешься выдать свое желаемое за действительное. Но, опять же, увы - мимо.
Как и в продолжение тобой сказанного. А насчет поиска врагов и обвинения всех в своих бедах, то
мои слова...
Цитата:
Директор Пляжа:
Сам Львов, город реально прекрасный, сказочный и люди там по большому счету душевные.

и твои..
Цитата:
Хохол:
страна без газа и нефти , был уголь и тот забрали

Скучен ты и предсказуем.
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