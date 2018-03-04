Цитата: amduscias:

В СССРе никогда массовых ссален возле домов не было.

Всю жизнь в СССР возле точек, где торговали пивом и вином (не только на розлив, но и в бутылках) было обоссано все вокруг, начиная от кустов, деревьев и углов домов, и заканчивая лужами в незапертых (т.е. практически всех) подъездах.

Цитата: amduscias:

Как и не было на каждом углу лавчонок, продающих мочегонное на разлив

да не проблема была набрать бутылочного и распить.

А оно продавалось в каждом магазе кроме хозяйственных и молочных.

Цитата: amduscias:

И, да, было ещё такое понятие: "стыдно"

Стыдно?

Да за сделанное замечание алкаш запросто мог развернуться и невозмутимо обоссать вас...