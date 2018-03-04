Цитата: Гость:

вот я именно так и считаю

Ну и считай.

Только законодательному полю пофиг на твои хотелки.

Цитата: Гость:

За мои деньги оно мне просто ОБЯЗАНО это сделать.

Платно? Запросто.

А в страховании нет твоих/моих денег - страхование это не накопление, там все деньги общие, и должны за них только тем, у кого наступил страховой случай.

Цитата: Гость:

И не важно по чьей рекомендации.

Ага.

Тебе бабка-соседка еще рекомендации медицинского характера не дает? ))))