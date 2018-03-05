/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем говорил президент на совместном заседании палат Парламента		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 6 из 7«1...4567»
§ NG.kz
Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем говорил президент на совместном заседании палат Парламента
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31712
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.03.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ходе оглашения новых инициатив на совместном заседания палат Парламента Нурсултан Назарбаев заявил о снижении налоговой нагрузки на определенную часть граждан страны, представил новую программу "7-20-25" и рассказал об изменениях в сфере высшего образования.
Читать новость

Народный контроль
Re: Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем...




Отправлено: 05.03.18 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Вот интересно, кто будет оплачивать им остальные %, ведь в эти % зачастую закладываются все риски.

А какие у них риски? Недвижимость самое надёжное вложение финансов. До полного погашения ипотеки владельцем квартиры есть и будет Банк! А сколько заёмщиков прогорает? И это ведь всё на пользу банку!

abc
Re: Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем...




Отправлено: 05.03.18 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанай. Зарплата 60-70 тыс тнг. 2-комнатная кв за 9 млн тнг.
В ЖССБ надо 50% накопить. Для этого потребуется 7 лет в банке копить по 45 тыс тнг (+20% госпремия+2%). Потом в кредит под 4% годовых по 45 тыс тнг ежемесячно на 10 лет. Итого 17 лет чтобы рассчитаться. Переплата+аренда жилья 45 тыс в период накопления, жить где-то надо - 5,6 млн тнг.
По программе 7-20-25. Потребуется накопить 20% за 3 года по 45 тыс тнг. Далее ипотека 25 лет по 45 тыс тнг. Итого 28 лет, переплата 14,4 млн тнг (там же аренда в период накопления).
Я не расчитывал инфляцию, девальвацию и др. за период накопления первоначального взноса.
Что вам выгоднее?

nik58
Re: Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем...




Отправлено: 05.03.18 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько смотрю,все эти программки то ли спросонок то ли с перепою вылетают,это какие то глюки

abc
Re: Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем...




Отправлено: 05.03.18 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немного сумму перепутал. Вместо 14,4 млн тнг переплата составит 8 млн 20 твс по программе 7-20-25

Бывалый
Re: Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем...




Отправлено: 05.03.18 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
судебник:
Умудряются, даже с гражданством РФ

Дело не в гражданстве.
Дело в том, что банк в одной стране, а недвига в другой, и банку это никак не интересно, потому что он там в другой стране никто и судам на него пофиг.
Цитата:
Мишаня:
А то на другое жилье жалоб нет?

Есть.
Но не столько.
В этом разница.
Сильная.
Цитата:
Мишаня:
Есть аналитика, что банки имеют минимальную прибыль от ипотеки (да и любой деятельности)?

Есть.
Но это инсайд.
Поэтому не покажу.
Банки делают деньги на рознице, в потребкредитах.
Цитата:
Мишаня:
главный займ денег - это государство и биржи.

Только государство.
КИК же.
Он дает деньги под ипотеку банкам.
Ипотека выдается не за счет депозитной базы.
Депозитная база крутится на потребкредитах.
А ипотека - это сильно рисковано для банков.
И "навес" просроченных долгов там уже некислый.
И разрулить его не получается.
Пока.
Ибо у нас не принято, как в Америке, выгонять должников на улицу.

Бывалый
Re: Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем...




Отправлено: 05.03.18 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Материнский капитал в РФ дают за второго или последующего рожденного (!) ребенка.

Там у них прикол.
Они нараздавали маткапитал переселенцам, а теперь начинают его отбирать.
Потому что ребенок, на которого дают маткапитал, на момент рождения должен быть гражданином РФ по гражданству родителей.
А для переселенцев это не так.
Россия, чо )))))

Россиянин
Re: Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем...




Отправлено: 05.03.18 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Там у них прикол.


это у тебя тромб в мозгу.
иди хоть один катридж поменяй за месяц.

FOMA
Re: Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем...




Отправлено: 05.03.18 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как говорится: "Поздно пить Боржоми ..."

§ 112
Re: Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9774
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.03.18 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abc:
не расчитывал инфляцию, девальвацию и др. за

А вот нужно расчитывать..
Наоборот лучше будет, если эти 45 или сколько то там тысяч со временем превратятся в фантики..
Профайл

§ Валентин
Re: Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7309
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 05.03.18 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Больше уверен, что данная программа просто будет работать для узкого числа людей.


Возможно. Если будет общедоступной - цены бодро полезут вверх с опережением, будет надуваться пузырь.

Впрочем, могут и превентивно, если поверят в перспективы :)
Профайл

§ Добринцофф
Re: Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5857
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 05.03.18 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Но не устану повторять - вас не ждут, вся надежда на себя! Как говориться: ДЕЛАЕШЬ - НЕ БОЙСЯ. БОИШЬСЯ - НЕ ДЕЛАЙ

Зачем всё время повторять,что никто нас не ждёт на новом месте и никто нам ничего не даст бесплатно,я не могу понять мне здесь хоть кто-то что нибудь дал?Я имею ввиду помощь и поддержку от государства?
Цитата:
Сергей_я:
Но с каждым годом это все сложнее и сложнее.
Зависит от человека конечно. Но большая часть даже с деревень не может выехать, хотя работают за копейки, гробя свое здоровье. Хотя при этом руки есть, молоток, лопату, пилу держат (раз живешь в деревне значит это все по умолчанию умеешь делать), значит и в городе сможешь выжить.

Это бизнес который здесь создавался с нуля,там на новом месте уже будет сложно поднять.
А если у тебя есть какая либо востребованная на рынке специальность,то в чём проблема то?
Если работаешь здесь программистом,водителем,инженером и знаешь своё дело неужели на новом месте работу не найдёшь?
Профайл

§ Добринцофф
Re: Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5857
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 05.03.18 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А вообще в Рудном цены смешные, 2 миллиона однушка

Глянул на "Крыше" ценники у вас там и вправду смешные,даже в ЗТБ однушки начинаются от 5.5,двушки от 6
Профайл

Майра
Re: Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем...




Отправлено: 05.03.18 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инфа не радует уже. И веры тоже никакой. Брала ипотеку на 15 лет, купила дом и еще 3 года платить, удивляюсь как я выжила. Ну даже если под семь процентов, но на 20 лет! Ничего не меняется. Лучше бы одного или двух миллиардеров разул по полной и раздал деньги людям. Сами на эти деньги построили бы или купили. Все равно деньги наварованные. Если за 25 лет жилищный вопрос, вопрос питьевой воды, газификации, дорог, доступного образования, коррупции, не решены, то правда очень сложно, а точнее уже и не верится в 20-30, от 1 до 100 шагов и т.д. Мать умерла в сьемной квртире, при СССР имела свой дом в деревне. Жить не на что стало вот дети и забрали в город с собой и целое семейство до сих пор скитается по квартирам. Все работают на ИП-ков, но все что зарабатывают уходит за съем квартир, комнат, еду, одежду...Слов нет.

§ Добринцофф
Re: Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5857
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 05.03.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Майра:
Брала ипотеку на 15 лет, купила дом и еще 3 года платить, удивляюсь как я выжила. Ну даже если под семь процентов, но на 20 лет! Ничего не меняется. Лучше бы одного или двух миллиардеров разул по полной и раздал деньги людям.
Профайл

§ 112
Re: Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9774
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.03.18 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Сейчас слушаю Назарбаева, на русском и казахском говорит..
Поэтому наверно банки, узнав про это, буквально умоляли меня взять у них деньгами, значит ставки понизятся..
Профайл
Ответить 
Страница 6 из 7«1...4567»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: elektron, Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 135
Пользователей: 2
Всего: 137

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх