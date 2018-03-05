Цитата: Мишаня:

Но не устану повторять - вас не ждут, вся надежда на себя! Как говориться: ДЕЛАЕШЬ - НЕ БОЙСЯ. БОИШЬСЯ - НЕ ДЕЛАЙ

Зачем всё время повторять,что никто нас не ждёт на новом месте и никто нам ничего не даст бесплатно,я не могу понять мне здесь хоть кто-то что нибудь дал?Я имею ввиду помощь и поддержку от государства?

Цитата: Сергей_я:

Но с каждым годом это все сложнее и сложнее.

Зависит от человека конечно. Но большая часть даже с деревень не может выехать, хотя работают за копейки, гробя свое здоровье. Хотя при этом руки есть, молоток, лопату, пилу держат (раз живешь в деревне значит это все по умолчанию умеешь делать), значит и в городе сможешь выжить.

Это бизнес который здесь создавался с нуля,там на новом месте уже будет сложно поднять.

А если у тебя есть какая либо востребованная на рынке специальность,то в чём проблема то?

Если работаешь здесь программистом,водителем,инженером и знаешь своё дело неужели на новом месте работу не найдёшь?