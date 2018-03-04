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Страница 760 из 760«1...758759760
Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13473
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.03.18 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После обеда,ездили с Барбарой- на речку.

Эта деревушка расположилась на берегу
реки Эльба.708 лет - ей уже... :lol:

[Исправлено: drakon, 04.03.2018 - 20:17]
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13473
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.03.18 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Река Эльба,оказывается - замёрзла.Но сегодня
+1 градус и начался - ледоход.
https://radikal.ru/video/zuklbFdNhrV
Первый раз увидел здесь-ледоход.
В Кустанае тоже - бывает?... :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13473
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.03.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вся деревушка,наверное сегодня побывала

на реке.Эти девочки первый раз наверное,
ледоход - видят.Инстаграмщицы... :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13473
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.03.18 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а эти-то,куда попёрлись? Фотокоры.Блин.

Что? Тоже как и молодёжь - не видели
никогда ледохода? Спасательная Станция
в 100 метрах - находится. Если что- спасут... :-o
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гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.03.18 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Кустанае тоже - бывает

Эх , если бы ты видел в 1969 году , когда малый мост снесло , и крыши по Тоболу сплавлялись . :lol: Ещё бывало Затоболовку , до " Детского мира " , что на Ленина топило . :-o

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13473
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.03.18 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Эх , если бы ты видел в 1969 году , когда малый мост снесло , и крыши по Тоболу сплавлялись . :-o

Видел я реку Тобол,до 1970 года. Мы жили в 300 метров от реки.
И на льдинах - катались,пока один наш - чуть не утонул.
Перестали мы потом по льдинам прыгать.Кстати ему-
досталась от стариков - больше,чем нам. Наверное
потому,что он был старше меня на 3 года.
Короче самый старший из нас,он был...
:-P :-P :-P
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гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 05.03.18 - 01:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Мы жили в 300 метров от реки.

В " дворянском гнезде " поди ? :lol: ;-)

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13473
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.03.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
В " дворянском гнезде " поди ? :lol: ;-)

Да нет. Жил и воспитывался я в обычной,крестьянской семье.
Жили мы в п.Ново-Ильиновка,на улице Чапаева,2.Думаю,
что ещё не переименовали и не переименуют. Если есть-
желание,загляни на страничку 432,моей Деревеньки.
Там по моей просьбе, Марик-выставил фотографии
нашего Родительского Дома, Начала Начал.
За что,я Марику - очень Благодарен.
Да и мои - Воспоминания,правда - краткие,
можешь там прочитать. Да о чём с вами-Иванами,
родства - не помнящими,можно разговаривать?
Вся твоя жизнь,Гость,по всей видимости,прошла
в Трусости и Анонимности. Будь Здоров... :lol: :lol: :lol:
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§ 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9365
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 05.03.18 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
В " дворянском гнезде " поди ? :lol: ;-)

ДРАКОША не кустанайский... он не знает где это... :-) там Паша-"пучок" жил... :lol: там Фрол,после афгана бедовал...
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гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 05.03.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вся твоя жизнь,Гость,по всей видимости,прошла
в Трусости и Анонимности. Будь Здоров..

Бывает .Цитата:
drakon:
Жил и воспитывался я в обычной,крестьянской семье.
Жили мы в п.Ново-Ильиновка,на улице Чапаева,2.Думаю,
что ещё не переименовали и не переименуют. Если есть-
желание,загляни

Не надо , глядеть - я и так знаю . ;-) Цитата:
07Litra:

Рад , тебя опять , тут видеть , смотрю иной раз по - красному идёшь . :lol: :lol: :lol:

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 05.03.18 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Будь Здоров.

Verlorene Welt schmilzt in Schatten
Urgewalt die du fühlst
träumen ist der Baustein im Sein . Каждый выбирает , как ему жить , на форуме НГ , один С. Курманов , подписан своей фамилией , остальные увы . ;-)

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13473
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.03.18 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это наша кольцевая развязка в деревне.

Кольцо - Главная Дорога. Четыре выезда
с кольца. При въезде на кольцо - поворотник
не включается.Только при выезде с Кольца.
Такие же правила при 2и3 полосном
движении.Всё очень просто... :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13473
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.03.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
, на форуме НГ , один С. Курманов , подписан своей фамилией , остальные увы . ;-)

Добринцофф Володя - ещё... :lol:
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1952/СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 05.03.18 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
на форуме НГ , один С. Курманов , подписан своей фамилией , остальные увы

drakon тоже псевдоним? :-P :-P :-P :-P :-P :-P

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13473
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.03.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/СИЗО:
drakon тоже псевдоним? :-P :-P :-P :-P :-P :-P

Нее, 3 в 1... :lol: :lol:
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