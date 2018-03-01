Цитата: шолом вам:

Львов это заслуга поляков ,с его архитектурой и кавой.Мусор,это да заслуга уже нынешних.

Цитата: Но вместе с тем почти всюду, куда бы вы ни попали в этом городе, явственное ощущение России никогда не покинет вас. И казалось бы - это же замечательно, ощущение Родины! И это действительно было бы замечательно, если б это ощущение происходило от приветливых лиц прохожих, вежливого персонала в магазинах, уютных террас кафе, примостившихся на обочинах тротуаров, или доносящегося из булочной знакомого с детства запаха свежеиспеченного хлеба, а не от лицезрения помоек, раздолбанного асфальта, запущенности и сранья, столь характерных для всего, что так или иначе становится российским.

Это россиянин о Выборге .