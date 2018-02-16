Тамара Re: Золотой ЖЭК в 5 микрорайоне #5







Отправлено: - 21:29 Галерейные дома старые, все сыпятся ,облицовка отваливается как ветер поднимается, шифер с балконов вместе с кусками галереи отлетает, проходы на самих подходах к квартирам арматуру видно, как дождь идет все с крыш течет на голову не зайдешь в подъезд ,подъезды Все обоссанны домофоны не помогают а оплата как в новостройке! подвалы в порядок привести не могут все денег им жалко, один раз по человечески подвал забетонировать чтоб вони не было при затоплении,дышите люди добрые наслаждайтесь травитесь на здоровье! никому ничего не надо, дай только денег и все .