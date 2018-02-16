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§ NG.kz
Золотой ЖЭК в 5 микрорайоне
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31712
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.18 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец появилась квитанция!!! До этого я уже звонила в ЖЭК, с вопросом о новом тарифе и на каком основании они подняли цены, на что директор сказала мне, что 2/3 жильцов моего дома по итогам опроса согласны с подорожанием и теперь у каждого дома свой тариф!
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Лидия
Re: Золотой ЖЭК в 5 микрорайоне




Отправлено: 16.02.18 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я главная по дому, были такие разговоры, будем писать совместную жалобу!

Читатель 1
Re: Золотой ЖЭК в 5 микрорайоне




Отправлено: 17.02.18 - 00:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"золотой век"...."галерейные дома"....красота, а не жизнь

Ватсон
Re: Золотой ЖЭК в 5 микрорайоне




Отправлено: 17.02.18 - 07:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пишите сразу заявление на них в полицию. Пусть привлекут за мошенничество. Или хотя бы за покушение на мошенничество. Ага, блин, все согласны на повышение тарифа. Ещё бы сказали , что все с радостью согласились! На лицо обман с корыстной целью: незаконным способом похитить деньги собственников квартир.

ваще
Re: Золотой ЖЭК в 5 микрорайоне




Отправлено: 17.02.18 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///До этого я уже звонила в ЖЭК, //

Андрей- имея женское? не знал.

Тамара
Re: Золотой ЖЭК в 5 микрорайоне




Отправлено: 05.03.18 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Галерейные дома старые, все сыпятся ,облицовка отваливается как ветер поднимается, шифер с балконов вместе с кусками галереи отлетает, проходы на самих подходах к квартирам арматуру видно, как дождь идет все с крыш течет на голову не зайдешь в подъезд ,подъезды Все обоссанны домофоны не помогают а оплата как в новостройке! подвалы в порядок привести не могут все денег им жалко, один раз по человечески подвал забетонировать чтоб вони не было при затоплении,дышите люди добрые наслаждайтесь травитесь на здоровье! никому ничего не надо, дай только денег и все .
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