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§ NG.kz
Мерзкие последствия геологической деятельности
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31712
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.18 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть в КЖБИ, в торце одного дома, небольшой магазинчик, где среди прочих товаров повседневного поедания и попивания можно прикупить разливного пивасика или дешевого винища. Причем можно купить даже стакан. Чем, собственно, местная алкашня и пользуется.
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Бывалый
Re: Мерзкие последствия геологической деятельности




Отправлено: 05.03.18 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
В СССРе никогда массовых ссален возле домов не было.

Всю жизнь в СССР возле точек, где торговали пивом и вином (не только на розлив, но и в бутылках) было обоссано все вокруг, начиная от кустов, деревьев и углов домов, и заканчивая лужами в незапертых (т.е. практически всех) подъездах.
Цитата:
amduscias:
Как и не было на каждом углу лавчонок, продающих мочегонное на разлив

да не проблема была набрать бутылочного и распить.
А оно продавалось в каждом магазе кроме хозяйственных и молочных.
Цитата:
amduscias:
И, да, было ещё такое понятие: "стыдно"

Стыдно?
Да за сделанное замечание алкаш запросто мог развернуться и невозмутимо обоссать вас...

димон
Re: Мерзкие последствия геологической деятельности




Отправлено: 05.03.18 - 21:06
Комментарий удален модератором.

§ drakon
Re: Мерзкие последствия геологической деятельности
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13473
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.03.18 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Да за сделанное замечание алкаш запросто мог развернуться и невозмутимо обоссать вас...

Один , мне - сделал замечание. До сих пор - помнит... :lol:
Профайл

§ amduscias
Re: Мерзкие последствия геологической деятельности
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6231
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 05.03.18 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Да за сделанное замечание алкаш запросто мог развернуться и невозмутимо обоссать

Я, полагаю, что с Вами такое проделывали не за замечания, а за что-то совсем другое...
Например, за противность характера))
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§ 112
Re: Мерзкие последствия геологической деятельности
112


(Пользователи)
Сообщений: 9774
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.03.18 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню субботники, это было нечто..
Пиво трехлитровыми банками тогда набирали и какими то бидонами..
Потом же это куда то нужно было девать все..
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Хохол
Re: Мерзкие последствия геологической деятельности




Отправлено: 05.03.18 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
Как и не было на каждом углу лавчонок, продающих мочегонное на разлив.

У нас с памятью что то стало ? Передвижные бочки на разлив в СССР только с квасом что ль были ?

ХХХ
Re: Мерзкие последствия геологической деятельности




Отправлено: 05.03.18 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Серый ты бы вывалил свое недовольство и срач про что творится у тебя Дубной. Вот щас просто увидел ролик про Ярославскою область. Называется " В Ярославле власть плюет на закон" . Так ты там пасть пораскрывай. покритикуй. В чужой монастырь то не ходи со своими понтами. НГ дорогая пропусти комент. просто надоели высказывания ничего не сделавших страны работников пера.
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