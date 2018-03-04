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≡ В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь, объяснил Биртанов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь, объяснил Биртанов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31712
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.18 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В перспективе сократится список заболеваний для диспансеризации. Сейчас там более 260 пунктов, его предлагают уменьшить почти в десять раз, до 30, чтобы снизить нагрузку на участковых врачей поликлиник.
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Гость
Re: В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь,...




Отправлено: 05.03.18 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Вы рассчитываете что государство должно все бросить и сделать вам стентирование по рекомендации частной клиники?

Да ,вот я именно так и считаю. За мои деньги оно мне просто ОБЯЗАНО это сделать. И не важно по чьей рекомендации. Прекрати нести ересь, в старости стыдно будет.

Бывалый
Re: В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь,...




Отправлено: 05.03.18 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
вот я именно так и считаю

Ну и считай.
Только законодательному полю пофиг на твои хотелки.
Цитата:
Гость:
За мои деньги оно мне просто ОБЯЗАНО это сделать.

Платно? Запросто.
А в страховании нет твоих/моих денег - страхование это не накопление, там все деньги общие, и должны за них только тем, у кого наступил страховой случай.
Цитата:
Гость:
И не важно по чьей рекомендации.

Ага.
Тебе бабка-соседка еще рекомендации медицинского характера не дает? ))))

Бывалый
Re: В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь,...




Отправлено: 05.03.18 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Слова однокоренные, но суть разная.

Какая разница во что человек верит?
В необходимость выполнения операции или существование божества?
Нет никакой разницы.
Явление одно и то же.

§ КГСПС
Re: В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь,...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 430
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 05.03.18 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
АлексиЯ:

Очень удивился, когда увидел в своей карточке записи с результатами посещений, которых не было.
Профайл

§ КГСПС
Re: В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь,...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 430
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 05.03.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
что мы четко не очертили

Похоже будут защищаться от нас как от нечистой силы, очертив круг :-)
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* elektron
Re: В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь,...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 977
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.03.18 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Я уверена и я ВЕРУЮ - совершенно разные понятия.Это одинаковые понятия.И там и там суть - вера.

Я конечно понимаю, что напрасно стараюсь...;-)
Верить можно в бога или в добро, ну или наоборот не верить, каждому своё.
А быть уверенным в чём то, как Янгович и писал просто однокоренные слова, ничего с верой общего не имеют. Я уверен, синоним, я убеждён... Ну не будем переходить на личности, не правда ли? :lol:

[Исправлено: elektron, 05.03.2018 - 16:49]
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ХХХ
Re: В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь,...




Отправлено: 05.03.18 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот здесь с Бывалым соглашусь. Про неотложные операции которые рекомендуют частные клиники и которые требуют от так сказать государственных. И согласен что приходится ждать операции по квоте .НО на которое получил заключение ни частника а гос. клиники. В моей ситуации сдал докуменьы прошел обследование . Заключение дали операция нужна . И все бесплатно. Это было НИИТОО . Астана. Месяц назад щас уже практически бегаю по дому.

* Victor Yang
Re: В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь,...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10392
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.03.18 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Какая разница во что человек верит?
В необходимость выполнения операции или существование божества?
Нет никакой разницы.
Явление одно и то же.

Если ты про контекст вашей беседы - я могу с тобой согласиться. Если в принципе - то нет. Сюда же можно и сверку, поверку, проверку приписать.
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* elektron
Re: В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь,...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 977
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.03.18 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ХХХ:
Вот здесь с Бывалым соглашусь. Про неотложные операции которые рекомендуют частные клиники и которые требуют от так сказать государственных. И согласен что приходится ждать операции по квоте .НО на которое получил заключение ни частника а гос. клиники. В моей ситуации сдал докуменьы прошел обследование . Заключение дали операция нужна . И все бесплатно. Это было НИИТОО . Астана. Месяц назад щас уже практически бегаю по дому.

Ну да есть аргументы, как можно не согласится! Медицина вообще для всех и от всех болезней по идее должна быть бесплатной.
Профайл
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