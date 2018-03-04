drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #11391





(Полноправные пользователи) Сообщений: 13468

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:37 Цитата: гость:

Эх , если бы ты видел в 1969 году , когда малый мост снесло , и крыши по Тоболу сплавлялись . Эх , если бы ты видел в 1969 году , когда малый мост снесло , и крыши по Тоболу сплавлялись .

Видел я реку Тобол,до 1970 года. Мы жили в 300 метров от реки.

И на льдинах - катались,пока один наш - чуть не утонул.

Перестали мы потом по льдинам прыгать.Кстати ему-

досталась от стариков - больше,чем нам. Наверное

потому,что он был старше меня на 3 года.

Короче самый старший из нас,он был...

