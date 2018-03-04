Zanoza Re: В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь,... #2







Отправлено: - 09:53 ВОТ!!!! Вот почему я вообще ПРОТИВ медстрахования! Потому, что в поликлинике ждать помощи ЗА СВОИ собственные накопления мы будем бесконечно. Вот последний пример, проходила обследование. Острая боль в сердце. Пришла в поликлинику, - выписали таблеточки, направили на обследование. Так вот: очередь на СМАД - 4 месяца!!!!! Нагрузочный тест - 3 месяца!!!!!! Естественно, у частников я всё это сделала в самые короткие сроки. НУ НА ФИГА мне отчислять деньги, если услугу ждать я всё равно не буду. Такая же история и со скринингом. Я потратила НЕДЕЛЮ на очереди, а сами осмотры крайне поверхностные и абсолютно бесполезные (одна маммография отняла пол-дня.. Я за это время из-за очередей пострадала финансово. Так как могла бы это время потратить зарабатывая на ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, а не для галочки осмотр.