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≡ В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь, объяснил Биртанов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь, объяснил Биртанов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31702
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.18 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В перспективе сократится список заболеваний для диспансеризации. Сейчас там более 260 пунктов, его предлагают уменьшить почти в десять раз, до 30, чтобы снизить нагрузку на участковых врачей поликлиник.
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§ сайлау курманов
Re: В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2626
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 04.03.18 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вообще какой то туман, так и лезет недобрая мысля что в мутной воде легче украстьКод:
что мы четко не очертили
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Zanoza
Re: В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь,...




Отправлено: 04.03.18 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ВОТ!!!! Вот почему я вообще ПРОТИВ медстрахования! Потому, что в поликлинике ждать помощи ЗА СВОИ собственные накопления мы будем бесконечно. Вот последний пример, проходила обследование. Острая боль в сердце. Пришла в поликлинику, - выписали таблеточки, направили на обследование. Так вот: очередь на СМАД - 4 месяца!!!!! Нагрузочный тест - 3 месяца!!!!!! Естественно, у частников я всё это сделала в самые короткие сроки. НУ НА ФИГА мне отчислять деньги, если услугу ждать я всё равно не буду. Такая же история и со скринингом. Я потратила НЕДЕЛЮ на очереди, а сами осмотры крайне поверхностные и абсолютно бесполезные (одна маммография отняла пол-дня.. Я за это время из-за очередей пострадала финансово. Так как могла бы это время потратить зарабатывая на ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, а не для галочки осмотр.

не понял
Re: В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь,...




Отправлено: 04.03.18 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зачем я в фонд ОСМС плачУ?

Татьяна
Re: В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь,...




Отправлено: 04.03.18 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чё-то последний абзац вообще какой-то мутный. Сейчас "очертят" ответственность так, что всё равно придётся топать платно лечиться.
"Сейчас там более 260 пунктов, его предлагают уменьшить почти в десять раз, до 30". Да что уж мелочиться, надо вообще понятие "заболевание " убрать, заболел- сам виноват, это твоя ответственность, нечего врачей напрягать

Скумбриевич
Re: В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь,...




Отправлено: 04.03.18 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно в 4 поликлинике за 2 дня все прошел (для себя).Первый день прием врача,взял направления.Второй день с утра все анализы крови,моча,вес,рост,ЭКГ,флюрография,окулист,хирург и платное 1000 тнг УЗИ (бесплатное ждать 3 недели).В обед уже свободен.

Читатель 1
Re: В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь,...




Отправлено: 04.03.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Огорчаете, министр, своими "странными" заявлениями. Там недоделали, тут недоработали....что вообще делается 25 лет? (всё получили ещё со времён СССР)

§ Валентин
Re: В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь,...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7303
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 04.03.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Денег нет, но вы держитесь :)
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Ильяс
Re: В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь,...




Отправлено: 04.03.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Денег нет, но вы держитесь :)

Вы главное деньги сдавайте, мы будет сосать с вас кровь, но лечить при этом вас не будем.

§ Медный
Re: В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь,...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1865
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.03.18 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
когда там у нас следующие выборы? пора других выбирать
Профайл

Андрей
Re: В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь,...




Отправлено: 04.03.18 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
когда там у нас следующие выборы? пора других выбирать


если выборы и будут, то без права выбора.
а он ставит
таких патамушта похоже специально ставят, что бы они все разрушили
до основания, и потом ушли не за что не отвечая.
а следующий-невиноватая я..

Николай
Re: В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь,...




Отправлено: 05.03.18 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх,назад бы в Советский Союз !

ЮКА
Re: В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь,...




Отправлено: 05.03.18 - 01:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
<<<<<"Те же профосмотры, скрининги, мы сейчас предусматриваем, что если он не будет своевременно проходить,>>>>>

А если в течении 30 лет ежегодно проходить приходилось по специфике работы, а теперь оказалось, что три позвонка сросшиеся, а они мне каждый год зарядочку от хондроза советывали, пока серьезно не стукнуло, кто платить будет? За каждый профосмотр сколько они брали? А в сумме за эти годы? И ни разу ничего не выявили.

Муми
Re: В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь,...




Отправлено: 05.03.18 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То есть ничего не изменится. Так же будем в очередях стоять, платить за всё, кроме приёма у врача в поликлинике, ждать УЗИ по 2 месяца, только теперь ещё за это будем в фонд денежки носить. Гениально, шеф! Скоро дышать платно будем.

Муми
Re: В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь,...




Отправлено: 05.03.18 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

А смысл? Придут честные и работящие?
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