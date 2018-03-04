Цитата: Бомбила 2:

И сейчас не надо. Девочка никакого отношения не имеет к ПДД. Ее комментарии относительно включения поворота, противоречат правилам и соответственно вводят в заблуждение. Короче в "букваре" все написано, и сказки пресс службы нам не авторитет.

Можно пункт ПДД? (не нашел в правилах ничего про это)

Цитата: А какую юр.силу имеет публикация девочки в фейсбуке? Есть ПДД и закон о дор. движении РК. Публикации в фейсбуках и инстагр-х не обязательны для обучению вождению. А по поводу штрафов, то пытались оштрафовать за не включение поворота при въезде на круг. движение , но не получилось, т.к. знаю правила. И кстати одни хотели штрафануть за не включение лев. поворота, другие правого. А ты про девочку пресс секретаря мне тут...!

Меня в автошколе тоже учили, что при въезде на кольцо никаких поворотников включать не надо, при съезде с кольца - правый